Ανώτερο στέλεχος της Χαμάς στον Λίβανο δήλωσε χθες Σάββατο ότι το κίνημά του είναι ανοικτό στις συνομιλίες για να τερματιστεί η ισραηλινή «επίθεση» στη Λωρίδα της Γάζας, προσθέτοντας πως είναι ακόμη πρόωρο να γίνεται λόγος για συμφωνία να κηρυχθεί νέα ανακωχή.

Σχέδιο συμφωνίας για δεύτερη ανακωχή ανάμεσα στο Ισραήλ και στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, που καταρτίστηκε από τους μεσολαβητές, το Κατάρ, την Αίγυπτο και τις ΗΠΑ, προβλέπει κυρίως την απελευθέρωση ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας σε αντάλλαγμα για την αποφυλάκιση παλαιστινίων εγκλείστων σε ισραηλινά σωφρονιστικά καταστήματα.

«Η Χαμάς επανέλαβε ότι είναι έτοιμη να συζητήσει κάθε πρωτοβουλία (...) που θα τερματίσει τη βάρβαρη επίθεση εναντίον του λαού μας στη Λωρίδα της Γάζας», δήλωσε ο Οσάμα Χαμντάν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Βηρυτό.

Επιβεβαίωσε πως το Κίνημα Ισλαμικής Αντίστασης έλαβε την πρόταση για να κηρυχθεί ανακωχή, προσθέτοντας πως λείπουν σημαντικές λεπτομέρειες. Αυτή «η πρόταση είναι συμφωνία πλαίσιο που πρέπει να μελετηθεί (...) Δεν μπορεί ακόμα να γίνεται λόγος για συμφωνία».

Αφού εξεταστεί διεξοδικά, «θα ανακοινώσουμε τη θέση μας, η οποία θα είναι βασισμένη (...) στη βούλησή μας να τερματιστεί το ταχύτερο δυνατό η επίθεση εναντίον του λαού μας», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στη Χαμάς, η πρώτη φάση της πρότασης προβλέπει πως θα κηρυχθεί ανακωχή με διάρκεια έξι εβδομάδων και θα απελευθερωθούν 200 ως 300 παλαιστίνιοι φυλακισμένοι σε αντάλλαγμα για 35 ως 40 ομήρους που κρατούνται στη Γάζα, ενώ θα εισέρχονται καθημερινά στον θύλακο 200 ως 300 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια.

Ο κ. Χαμντάν εξάλλου αναφέρθηκε στην απόφαση δώδεκα και πλέον χωρών να προχωρήσουν στην αναστολή της χρηματοδότησης της υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για τους παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA), εξαιτίας της πολεμικής μετά τις κατηγορίες του Ισραήλ περί συμμετοχής εργαζομένων της στην επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου.

Κατήγγειλε το «ανεύθυνο μέτρο με βάση τις σιωνιστικές κατηγορίες» και τη «συλλογική τιμωρία» των Παλαιστινίων, καλώντας «τη διοίκηση της UNRWA να μην υποταχθεί».

Έναυσμα του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς ήταν η άνευ προηγουμένου επίθεση του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου, όταν σκοτώθηκαν 1.163 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημες ανακοινώσεις των αρχών.

Σε αντίποινα, το Ισραήλ ορκίστηκε να «εξαλείψει» το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007 και στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του έκτοτε έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 27.238 άνθρωποι, στη μεγάλη πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, κατά τον πιο πρόσφατο απολογισμό των θυμάτων που δημοσιοποιήθηκε χθες Σάββατο από το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Περίπου 250 άνθρωποι απήχθησαν κι οδηγήθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας την 7η Οκτωβρίου. Εκατό και πλέον απελευθε΄ρωθηκαν όταν εφαρμόστηκε ανακωχή μιας εβδομάδας στα τέλη Νοεμβρίου. Οι 132 παραμένουν στον παλαιστινιακό θύλακο, ωστόσο 27 θεωρείται από τον στρατό πως είναι νεκροί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

