Γαλλικό σχέδιο για απόσυρση της Χεζμπολάχ και εκεχειρία Ισραήλ-Λιβάνου - Τι προβλέπει

Η Γαλλία υπέβαλε γραπτή πρόταση στη Βηρυτό με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών με το Ισραήλ και τη διευθέτηση των αμφισβητούμενων συνόρων Λιβάνου-Ισραήλ, σύμφωνα με έγγραφο που είδε το Reuters και καλεί τους μαχητές, συμπεριλαμβανομένης της Χεζμπολάχ, να αποσυρθούν 10 χιλιόμετρα πίσω από τα σύνορα.

Το σχέδιο αποσκοπεί στον τερματισμό των συγκρούσεων μεταξύ της υποστηριζόμενης από το Ιράν Χεζμπολάχ και του Ισραήλ στα σύνορα. Οι εχθροπραξίες σημειώνονται παράλληλα με τον πόλεμο της Γάζας και τροφοδοτούν την ανησυχία για διεύρυνση της αντιπαράθεσης.

Το έγγραφο, η πρώτη γραπτή πρόταση που κατατέθηκε στη Βηρυτό κατά τη διάρκεια εβδομάδων δυτικής μεσολάβησης, παραδόθηκε σε ανώτατους κρατικούς αξιωματούχους του Λιβάνου, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού Νατζίμπ Μικάτι, από τον Γάλλο Υπουργό Εξωτερικών Stephane Sejourne την περασμένη εβδομάδα, δήλωσαν τέσσερις ανώτεροι Λιβανέζοι και τρεις Γάλλοι αξιωματούχοι.

Στοχεύει στην αποτροπή μιας σύγκρουσης «που κινδυνεύει να ξεφύγει από τον έλεγχο» και στην επιβολή «μιας πιθανής κατάπαυσης του πυρός, όταν οι συνθήκες είναι κατάλληλες» και εν τέλει προβλέπει διαπραγματεύσεις για τη χάραξη των επίμαχων χερσαίων συνόρων μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ.

Η Χεζμπολάχ απορρίπτει επίσημα τις διαπραγματεύσεις για αποκλιμάκωση μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος στη Γάζα, μια θέση που επανέλαβε ένας πολιτικός της Χεζμπολάχ ως απάντηση στην πρόταση.

Ενώ ορισμένες λεπτομέρειες παρόμοιων προσπαθειών διαμεσολάβησης του απεσταλμένου των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή Amos Hochstein έχουν δημοσιευθεί τις τελευταίες εβδομάδες, οι λεπτομέρειες της γαλλικής γραπτής πρότασης που παραδόθηκε στον Λίβανο δεν είχαν γίνει γνωστές προηγουμένως.

Το σχέδιο των τριών βημάτων προβλέπει μια 10ήμερη διαδικασία αποκλιμάκωσης που θα τελειώσει με τις διαπραγματεύσεις για τα σύνορα.

Μια γαλλική διπλωματική πηγή είπε ότι η πρόταση είχε υποβληθεί στις κυβερνήσεις του Ισραήλ, του Λιβάνου και της Χεζμπολάχ.

Η Γαλλία έχει ιστορικούς δεσμούς με τον Λίβανο. Έχει 20.000 πολίτες στη χώρα και περίπου 800 στρατιώτες ως μέρος μιας ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ.

"Κάναμε προτάσεις. Είμαστε σε επαφή με τους Αμερικανούς και είναι σημαντικό να συγκεντρώσουμε όλες τις πρωτοβουλίες και να οικοδομήσουμε ειρήνη", είπε ο Σεζούρ σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα.

Το σχέδιο προτείνει ένοπλες ομάδες του Λιβάνου και το Ισραήλ να σταματήσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις μεταξύ τους, συμπεριλαμβανομένων των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών στον Λίβανο.

Οι ένοπλες ομάδες του Λιβάνου θα καταστρέψουν όλες τις εγκαταστάσεις, αλλά και εκείνες κοντά στα σύνορα και θα αποσύρουν τις μάχιμες δυνάμεις - συμπεριλαμβανομένων των ελίτ μαχητών Radwan της Χεζμπολάχ και του εξοπλισμού όπως αντιαρματικά συστήματα, τουλάχιστον 10 χιλιόμετρα βόρεια των συνόρων, προβλέπει η πρόταση.

Η συγκεκριμένη πρόταση «αφήνει» τους μαχητές της Χεζμπολάχ πολύ πιο κοντά στα σύνορα από την απόσυρση 30 χιλιομέτρων (19 μίλια) στον ποταμό Λιτάνι του Λιβάνου, που έχει ορίσει το ψήφισμα του ΟΗΕ που τερμάτισε τον πόλεμο με το Ισραήλ το 2006.

Η απομάκρυνση θα βοηθούσε να διασφαλιστεί ότι οι πύραυλοι δεν θα έφταναν σε χωριά στο βόρειο Ισραήλ που έχουν στοχοποιηθεί με αντιαρματικούς πυραύλους, ενώ πρόκειται για έναν ικανοποιητικό συμβιβασμό για τη Χεζμπολάχ από μια υποχώρηση στο Litani.

Έως και 15.000 στρατιώτες του λιβανικού στρατού θα αναπτυχθούν στη συνοριακή περιοχή του νότιου Λιβάνου, ένα πολιτικό προπύργιο της Χεζμπολάχ όπου οι μαχητές της ομάδας.

Ερωτηθείς για την πρόταση, ο υψηλόβαθμος πολιτικός της Χεζμπολάχ Χασάν Φαντλάλα είπε στο Reuters ότι η ομάδα δεν θα συζητήσει «κανένα θέμα που σχετίζεται με την κατάσταση στο νότο πριν από τη διακοπή της επίθεσης στη Γάζα».



