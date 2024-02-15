Οι ισραηλινές δυνάμεις εισέβαλαν στο μεγαλύτερο λειτουργικό νοσοκομείο στη Γάζα, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι ίδιες, καθώς βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο δείχνει χάος, ενώ ακούγονται φωνές και κρότοι πυροβολισμών σε σκοτεινούς διαδρόμους γεμάτους με σκόνη και καπνό.

Israeli forces bombed Nasser Hospital in Khan Younis, southern Gaza, on Thursday. According to sources on the ground, Israel has struck a ward full of patients, resulting in casualties. pic.twitter.com/zTf5HujPAq February 15, 2024

#Israel has just bombed the patient ward inside Nasser hospital in #KhanYounis just after 2am local time. This video has taken by a doctor inside the hospital pic.twitter.com/GtgIk6oHvR — Gaza Under Attack_🇵🇸 (@Palestine001_) February 15, 2024

Ο ισραηλινός στρατός χαρακτήρισε την επιδρομή του στο Νοσοκομείο Νάσερ, στην πόλη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ως "ακριβείας και περιορισμένη" και σημείωσε ότι στηρίχθηκε σε αξιόπιστες πληροφορίες ότι μαχητές της Χαμάς κρύβονται στις εγκαταστάσεις του, ότι εκεί κρατούσαν ομήρους και ότι σοροί ομήρων μπορεί να εξακολουθούν να βρίσκονται εκεί.

We have credible intelligence that Hamas held hostages in Nasser Hospital.



“Since the Hamas massacre of October 7, the IDF has been operating to fulfill its mission of dismantling Hamas and bringing our hostages home.” pic.twitter.com/5gzcbH6Vzc — Israel Defense Forces (@IDF) February 15, 2024

Israel bombs orthopaedic department of Nasser Hospital as its deadly attacks on Palestine's Gaza continue. Nizar Sadawi has the latest pic.twitter.com/LjNC7inGWM — TRT World Now (@TRTWorldNow) February 15, 2024

The gunshots in the background are horrifying. Israel is attacking Nasser hospital in Gaza. A hospital. pic.twitter.com/u1mHAcVXka — missfalasteenia (@missfalsteenia) February 15, 2024

Εκπρόσωπος της Χαμάς διέψευσε τις πληροφορίες αυτές, χαρακτηρίζοντάς τις "ψέματα".

Οι υγειονομικές αρχές στον υπό τη διοίκηση της Χαμάς παλαιστινιακό θύλακα δήλωσαν ότι το Ισραήλ έβγαλε δια της βίας έξω εκτοπισμένους ανθρώπους και οικογένειες του ιατρικού προσωπικού που είχαν καταφύγει στο Νοσοκομείο Νάσερ.

Ο πόλεμος ξέσπασε στις 7 Οκτωβρίου, όταν η Χαμάς έστειλε μαχητές της να εισβάλουν στο Ισραήλ, σκοτώνοντας 1.200 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, και απαγάγοντας 253 ομήρους στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με ισραηλινά στοιχεία.

Η από αέρος και ξηράς επίθεση του Ισραήλ έχει έκτοτε προκαλέσει καταστροφή στον μικρό, πολυπληθή παλαιστινιακό θύλακα, στοιχίζοντας τη ζωή σε πάνω από 28.500 ανθρώπους, επίσης στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, και αναγκάζοντας την μεγάλη πλειονότητα των κατοίκων της να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Το γραφείο ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ ανακοίνωσε χθες, Τετάρτη, ότι το Νοσοκομείο Νάσερ πολιορκείτο από ισραηλινές δυνάμεις και ότι υπάρχουν ισχυρισμοί για πυρά ελεύθερων σκοπευτών στις εγκαταστάσεις, που θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές γιατρών, ασθενών και χιλιάδων εκτοπισμένων ανθρώπων.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα ανακοίνωσε ότι οι άνθρωποι που έλαβαν εντολή από το Ισραήλ να απομακρυνθούν από το νοσοκομείο αντιμετωπίζουν την αδύνατη επιλογή να παραμείνουν "και να γίνουν πιθανός στόχος" ή να φύγουν "σε ένα αποκαλυπτικό τοπίο" βομβαρδισμών.

Οι μάχες στο νοσοκομείο σημειώνονται καθώς το Ισραήλ αντιμετωπίζει αυξανόμενες διεθνείς πιέσεις να επιδείξει αυτοσυγκράτηση στον πόλεμό του στη Γάζα, αφού ανακοίνωσε πως θα προχωρήσει με την επίθεσή του στη Ράφα, το τελευταίο σχετικά ασφαλές μέρος για τους αμάχους στον θύλακα.

Οι επιθέσεις σε ιατρικές εγκαταστάσεις στη Γάζα έχουν προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία καθ' όλη τη διάρκεια της σύγκρουσης, συμπεριλαμβανομένων ισραηλινών επιδρομών σε νοσοκομεία σε άλλες πόλεις, βομβαρδισμών κοντά σε νοσοκομεία και στόχευσης ασθενοφόρων.

Καθώς οι μαζικοί βομβαρδισμοί έχουν καταστρέψει μεγάλες ζώνες κατοικημένων περιοχών και αναγκάσει τους περισσότερους ανθρώπους να φύγουν από τα σπίτια τους, τα νοσοκομεία έγιναν γρήγορα το κέντρο καταυλισμών εκτοπισμένων, καθώς οι άνθρωποι αναζητούσαν καταφύγιο γύρω από κτίρια που θεωρούσαν περισσότερο πιθανό να είναι ασφαλή.

Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς ότι χρησιμοποιεί συχνά νοσοκομεία, ασθενοφόρα και άλλες ιατρικές εγκαταστάσεις για στρατιωτικούς σκοπούς και έχει δείξει βίντεο που έχουν τραβήξει στρατιώτες του από σήραγγες στις οποίες υπήρχαν όπλα κάτω από ορισμένα νοσοκομεία.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε λίγο αργότερα ότι συνέλαβε αριθμό υπόπτων στο νοσοκομείο και ότι οι επιχειρήσεις του εκεί συνεχίζονται.

Το υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς Σάμι Αμπού Ζούχρι χαρακτήρισε "ψέματα" την ανακοίνωση του Ισραήλ στην οποία αυτό κατηγορεί το ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα ότι κρύβει μαχητές ή κρατά ομήρους στο νοσοκομείο. Πρόσθεσε ότι "όλοι οι προηγούμενοι ισραηλινοί ισχυρισμοί εναντίον νοσοκομείων αποδείχθηκαν ψευδείς".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.