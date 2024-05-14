Νέο πακέτο αμερικανικών όπλων έχει ήδη αρχίσει να φθάνει στην Ουκρανία και περισσότερες προμήθειες βρίσκονται καθ’ οδόν "και αυτό θα επιφέρει πραγματική διαφορά εναντίον της συνεχιζόμενης ρωσικής επιθετικότητας στο πεδίο της μάχης", τόνισε κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ 'Αντονι Μπλίνκεν από το Κίεβο, όπου έφτασε σήμερα Τρίτη το πρωί με τρένο σε μια απροειδοποίητη επίσκεψή του.

Ο Μπλίνκεν επισκέφθηκε το Κίεβο σε μια περίοδο κατά την οποία οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν αντιμετωπίσει πολλές αποτυχίες στο μέτωπο έπειτα από μια μεγάλη καθυστέρηση στην παράδοση της αμερικανικής βοήθειας.

Στα τέλη Απριλίου η Ουάσινγκτον ψήφισε νόμο για την παροχή στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία, η οποία καθυστερούσε επί μήνες εξαιτίας της αντίθεσης των Ρεμπουμπλικανών στο αμερικανικό Κογκρέσο.

Από την πλευρά του ο Ζελένσκι εξήρε την "κρίσιμη" αμερικανική βοήθεια, τονίζοντας το μεγαλύτερο έλλειμμα της χώρας του --την αντιαεροπορική άμυνα-- και ευχαριστώντας την Ουάσινγκτον για την δικομματική στήριξη.

Ο Ζελένσκι είπε στον Μπλίνκεν ότι η Ουκρανία χρειάζεται δύο συστοιχίες συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας για το Χάρκοβο, την βορειοανατολική αυτή πόλη η οποία σφυροκοπάται από τους ρωσικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς.

“Άμαχοι, μαχητές, όλοι--βρίσκονται στο στόχαστρο των ρωσικών πυραύλων", είπε ο Ζελένσκι σημειώνοντας ότι επιθυμεί να συζητήσει και για τις εγγυήσεις ασφαλείας με τις ΗΠΑ, πέραν του αιτήματος που θα διατυπώσει στον Μπλίνκεν να συγκεντρώσει στήριξη από περισσότερες χώρες κατά τις ειρηνευτικές συνομιλίες για το ουκρανικό που αναμένεται να πραγματοποιηθούν τον Ιούνιο στην Ελβετία.

Η Ουκρανία απώθησε τα ρωσικά στρατεύματα από τα προάστια του Κιέβου και ανακατέλαβε τμήματα κατεχόμενων εδαφών κατά τον πρώτο χρόνο μετά την ρωσική εισβολή το 2022.

Ωστόσο τους τελευταίους μήνες η Μόσχα έχει σταθερές επιτυχίες στο μέτωπο. Το Κίεβο ευελπιστεί οι νέες δεσμεύσεις για παράδοση δυτικών όπλων να του επιτρέψουν να πάρει και πάλι το προβάδισμα στο πεδίο της μάχης και να ανακαταλάβει τμήμα του ενός πέμπτου από τα εδάφη της Ουκρανίας που εξακολουθεί να κατέχει η Ρωσία.

"Είμαστε εξίσου αποφασισμένοι να σταθεί η Ουκρανία, συν τω χρόνω, στα πόδια της: στρατιωτικά, οικονομικά και δημοκρατικά. Η καλύτερη δυνατή απάντηση για τον Πούτιν είναι μια ισχυρή, επιτυχημένη, ακμάζουσα, ελεύθερη Ουκρανία", είπε ο Μπλίνκεν.

Εκτός από τον Ουκρανό πρόεδρο, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί με τον Ουκρανό πρωθυπουργό Ντενίς Σμιχάλ και τον Ουκρανό υπουργό Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα.

Αυτή είναι η τέταρτη επίσκεψή του στο Κίεβο από τον Φεβρουάριο του 2022 που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

