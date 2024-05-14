Οι ολλανδικές αρχές επέβαλαν σήμερα πρόστιμο ύψους 1,1 εκατομμυρίου ευρώ στην εταιρεία Epic Games που κατασκευάζει το διαδικτυακό βιντεοπαιχνίδι Fortnite κρίνοντας ότι τα ευάλωτα παιδιά γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης και πιέζονται να πραγματοποιήσουν αγορές στο ηλεκτρονικό κατάστημα του παιχνιδιού.

Η Ολλανδική Αρχή για τους Καταναλωτές και τις Αγορές (ACM) επέβαλε στην Epic Games δύο διαφορετικά πρόστιμα συνολικής αξίας 1,1 εκατομμυρίου ευρώ αφού διαπίστωσε ότι οι ανήλικοι παίκτες "κινδυνεύουν να αισθανθούν πίεση με πολλούς τρόπους για να πραγματοποιήσουν αγορές".

Η ACM επέβαλε το πρώτο πρόστιμο για εκφράσεις που χρησιμοποιούνται από το παιχνίδι όπως "Αποκτήστε το τώρα" ή "Αγοράστε τώρα". Οι διαφημίσεις που ενθαρρύνουν άμεσα τα παιδιά να κάνουν αγορές αποτελούν «παράνομη και επιθετική εμπορική πρακτική σε κάθε περίπτωση», σύμφωνα με την Αρχή.

Το δεύτερο πρόστιμο επιβλήθηκε για «παραπλανητικά» χρονόμετρα αντίστροφης μέτρησης που πιέζουν τα παιδιά να κάνουν αγορές γρήγορα, με αποτέλεσμα εκείνα να πιστεύουν ότι το αντικείμενο θα εξαφανιστεί στο τέλος της αντίστροφης μέτρησης - μερικές φορές λανθασμένα.

«Τα τρωτά σημεία των παιδιών έγιναν αντικείμενο εκμετάλλευσης και ως εκ τούτου εκείνα πιέζονται να κάνουν αγορές», δήλωσε το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ACM, η Κάτοτιε Ιμάνς βαν ντεν Μπεργκ.

«Με αυτήν την απόφαση, στέλνουμε ένα σαφές μήνυμα: τα παιδιά θα πρέπει να μπορούν να παίζουν διαδικτυακά παιχνίδια χωρίς αδικαιολόγητη πίεση», είπε.

Η Αρχή διέταξε την Epic Games να συμμορφωθεί με την εντολή έως τις 10 Ιουνίου 2024.

«Τα αποτελέσματα... περιέχουν σημαντικά ουσιαστικά λάθη σχετικά με τη λειτουργία του Fortnite και του Item Shop», ανέφερε η εταιρεία σε δήλωση, αμφισβητώντας την απόφαση.

Η Epic Games έχει ήδη εφαρμόσει αρκετές αλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης των χρονόμετρων αντίστροφης μέτρησης του καταστήματος πώλησης αντικειμένων παγκοσμίως, ανέφερε η ACM.

Για την Ολλανδία, η εταιρεία θα προσφέρει μόνο αγορές στο Item Shop του Fortnite που είναι διαθέσιμες για 48 ώρες ή και περισσότερες.

«Η ACM είναι της γνώμης ότι η Epic θα συμμορφωθεί με τις παραπάνω δεσμευτικές οδηγίες», ανέφερε η δήλωση προσθέτοντας ότι θα το ελέγξει μετά τις 10 Ιουνίου.

Ωστόσο, η Epic Games, από την πλευρά της, ισχυρίστηκε ότι οι αλλαγές θα οδηγήσουν σε «κακή εμπειρία για τους παίκτες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

