Περισσότεροι από 500 πυροσβέστες από 12 χώρες θα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή σε βασικές τοποθεσίες στην Ευρώπη, όπως η Ελλάδα, η Γαλλία και η Ισπανία για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών αυτό το καλοκαίρι.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ανακοίνωσή της 556 πυροσβέστες από 12 χώρες θα βρίσκονται προτοποθετημένοι σε βασικές τοποθεσίες στην Ευρώπη, όπως η Γαλλία, η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ισπανία, έτοιμοι να βοηθήσουν τις τοπικές πυροσβεστικές δυνάμεις. Το προληπτικό μέτρο ενισχύει την ετοιμότητα της Ευρώπης για την καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών και τον μετριασμό των καταστροφικών τους επιπτώσεων και υπογραμμίζει τη στιβαρότητα της αλληλεγγύης της ΕΕ στην αντιμετώπιση τέτοιων κρίσεων.

Παράλληλα, η ΕΕ συγκέντρωσε ειδικό στόλο πυροσβεστικών αεροσκαφών του rescEU για αυτό το καλοκαίρι, αποτελούμενο από 28 αεροπλάνα και 4 ελικόπτερα που σταθμεύουν σε 10 κράτη μέλη. Πιο συγκεκριμένα ο στόλος θα περιλαμβάνει:

*Τέσσερα μεσαία αμφίβια αεροπλάνα, δύο ελαφρά αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο από την Ελλάδα

*Δύο μεσαία αμφίβια αεροσκάφη από την Κροατία

*Δύο μεσαία αμφίβια αεροσκάφη και δύο ελαφρά αεροσκάφη από την Ιταλία

*Δύο μεσαία αμφίβια αεροσκάφη από την Ισπανία

*Τέσσερα μεσαία αμφίβια αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο από τη Γαλλία

*Τέσσερα ελαφρά αεροσκάφη από τη Σουηδία

*Δύο ελαφρά αεροσκάφη από την Πορτογαλία

*Δύο ελικόπτερα από την Τσεχία

*Δύο ελαφρά αεροσκάφη από την Κύπρο

*Δύο ελαφρά αεροσκάφη από τη Γερμανία

Η Επιτροπή διέθεσε επίσης συνολικά 600 εκατομμύρια ευρώ για να διευκολύνει την απόκτηση 12 νέων πυροσβεστικών αεροπλάνων στο μέλλον, τα οποία θα διανεμηθούν σε έξι κράτη μέλη της ΕΕ. Επιπλέον, πολλά ελικόπτερα θα χρηματοδοτηθούν στο μέλλον από την ΕΕ για την ενίσχυση του εναέριου στόλου πυρόσβεσης της ΕΕ.

Η τοποθέτηση πυροσβεστών και η απόκτηση πρόσθετων πυροσβεστικών αεροσκαφών υπογραμμίζουν τη δέσμευση της ΕΕ να ενισχύσει την ικανότητά της να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις δασικές πυρκαγιές, ιδιαίτερα κατά τους προσεχείς καλοκαιρινούς μήνες.

