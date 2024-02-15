Το Ισραήλ θα αντιμετωπίσει αντίποινα έπειτα από τα πλήγματα που επέφερε χθες στο νότιο Λίβανο σκοτώνοντας δέκα αμάχους, οι μισοί εκ των οποίων ήταν παιδιά, προειδοποίησε σήμερα ο ανώτερος αξιωματούχος της Χεζμπολάχ και βουλευτής Χασάν Φαντλάλαχ.

"Ο εχθρός (το Ισραήλ) θα πληρώσει το τίμημα γι' αυτά τα εγκλήματα", δήλωσε ο Φαντλάλαχ στο Reuters ερωτηθείς για την αντίδραση της πανίσχυρης και υποστηριζόμενης από το Ιράν ένοπλης οργάνωσης απέναντι στην πιο αιματηρή ημέρα για αμάχους στο Λίβανο από τότε που ξεκίνησαν οι συγκρούσεις κατά μήκος του νοτίου συνόρου του.

Χθες, σκοτώθηκαν επίσης πολλά μέλη της λιβανέζικης οργάνωσης σε διαφορετικά πλήγματα, περιλαμβανομένης της Ναμπατιέχ, σύμφωνα με την οργάνωση και με πηγές ασφαλείας.

Ερωτηθείς για το χτύπημα στην Ναμπατιέχ, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε σήμερα ότι ο στρατός περιμένει περισσότερες πληροφορίες "σχετικά με αυτό το γεγονός, αλλά θα επικαιροποιήσουμε όταν θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες".

Πηγή που γνωρίζει το σκεπτικό της Χεζμπολάχ είπε ότι η επίθεση στην Ναμπατιέχ σηματοδοτεί μια ισραηλινή κλιμάκωση αλλά παραμένει ακόμη εντός των άγραφων "κανόνων εμπλοκής".

Χθες το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι απάντησε σε διασυνοριακή ρίψη ρουκέτας από τον Λίβανο, που στοίχισε τη ζωή σε έναν από τους στρατιώτες του και προκάλεσε τον τραυματισμό οκτώ άλλων στην πόλη Σαφέντ, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 15 χιλιομέτρων από το λιβανέζικο σύνορο.

Η Χεζμπολάχ δεν ανέλαβε την ευθύνη γι'αυτή την επίθεση.

Όπως είπε ο Φαντλάλαχ, η Χεζμπολάχ έχει "νόμιμο δικαίωμα να υπερασπιστεί τους πολίτες της και δεν θα δειλιάσει να κάνει αυτό που χρειάζεται για να τους προστατεύσει, ενώ επέμεινε ότι το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει τον πόλεμο στη Γάζα.

Ο Λιβανέζος πρωθυπουργός Νατζίμπ Μικάτι ζήτησε επίσης από τον υπουργό Εξωτερικών Αμπντάλα Μπου Χαμπίμπ να καταθέσει νέα διαμαρτυρία στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τα χθεσινά πλήγματα.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν δεκάδες στόχους της Χεζμπολάχ στην περιοχή του Γουάντι Σαλούκι στο νότιο Λίβανο και υποδομές της οργάνωσης στην περιοχή Λαμπουνέχ, ενώ στη διάρκεια της νύχτας μια στρατιωτική δομή της οργάνωσης στο Ταϊμπέχ.

Η σύγκρουση ανάμεσα στην Χεζμπολάχ--που υποστηρίζει τον παλαιστινιακό της σύμμαχο, την Χαμάς-- και στο Ισραήλ κινείται παράλληλα με τον πόλεμο στη Γάζα προκαλώντας ανησυχία για τον κίνδυνο μιας γενικευμένης σύρραξης ανάμεσα στους βαριά οπλισμένους εχθρούς.

Αμφότερες οι πλευρές έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν κάτι τέτοιο και η σύγκρουση έχει σε μεγάλο βαθμό περιοριστεί σε περιοχές κοντά στο σύνορο.

