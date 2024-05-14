Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί στο ρεύμα ανόδου της Λ. Κηφισού, στο ύψος της Ροσινιόλ (Περιστέρι).

Φορτηγό που κινείτο στο ανοδικό ρεύμα προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι το σημείο του ατυχήματος.

Πολλή κίνηση συναντούν επίσης οι οδηγοί στη Βασιλίσσης Αμαλίας και στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών-Κορίνθου, στο ύψος του Ασπροπύργου, λόγω έργων.

Επίσης, αυξημένη κίνηση υπάρχει στη Λ. Σχιστού, από το Βιομηχανικό Πάρκο προς το Ικόνιο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.