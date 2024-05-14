Εγκαινιάστηκε από τον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, στο Σεράφειο Κέντρο Πολιτισμού και Αθλητισμού, το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας, το οποίο αναμένεται να αποτελέσει ένα σημαντικό κέντρο υποστήριξης των ενεργειακά ευάλωτων νοικοκυριών της πόλης.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων σημείωσε: «Εγκαινιάζουμε, σήμερα, το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας με 60 πιστοποιημένους συνεργάτες, οι οποίοι θα πηγαίνουν πόρτα πόρτα, θα βρίσκουν τα ευάλωτα νοικοκυριά και θα τους προτείνουν δράσεις και λύσεις. Θα τους υποδέχονται και εδώ στο γραφείο και θα τους προσφέρουν μια σειρά από προνόμια και οικονομικά προγράμματα. Ταυτόχρονα, θα διαθέτουν και μια κάρτα με barcode που θα αναγράφει το όνομά τους και μέσα από αυτή, θα έχουν μία σειρά από εκπτώσεις σε επιχειρήσεις. Εμείς ιδρύσαμε ταυτόχρονα και την Αθηναϊκή Ενεργειακή Συμμαχία στην οποία συμμετέχουν 8 όμοροι δήμοι αλλά και δήμοι και από άλλες περιοχές , από όλη την Ελλάδα. Στόχος είναι να φτιάξουμε ενεργειακές κοινότητες και στη συνέχεια να παράγουμε καθαρή ηλεκτρική ενέργεια και να την προσφέρουμε σε χαμηλή ή μηδενική τιμή στους πιο φτωχούς, τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας. Μαζί, αλλάζουμε σελίδα στην Αθήνα και επιταχύνουμε την πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη».

Από την πλευρά του, ο Ιωάννης Γεώργιζας, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων (ΕΑΤΑ), ανέφερε τους τρεις τρόπους με τους οποίους οι Αθηναίοι πολίτες, που είναι ενεργειακά ευάλωτοι, μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας: «Για να εξυπηρετηθούν, μπορούν είτε να καλέσουν στη Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημοτών 1595 κλείνοντας ραντεβού με έναν σύμβουλο ενέργειας, είτε να στείλουν ενημερωτικό email στην ηλεκτρονική διεύθυνση gaef@developathens.gr, είτε να επισκεφθούν το Γραφείο που δημιουργήθηκε ειδικά για αυτόν τον σκοπό στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων. Με τη βοήθεια του Μετσόβιου Πολυτεχνείου και της Βιώσιμης Πόλης του Δικτύου Δήμων στο οποίο ανήκει και ο Δήμος Αθηναίων, κατορθώσαμε να αποδεικνύουμε πιστοποιημένα από την Ε.Ε. ποιο νοικοκυριό κρίνεται ως ενεργειακά ευάλωτο, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως οι οικονομικές δυνατότητες, τα κατασκευαστικά στοιχεία του κτιρίου, αλλά και τα κοινωνικά κριτήρια».

Περισσότεροι από 60 εργαζόμενοι του Δήμου Αθηναίων έχουν επιμορφωθεί και έχουν λάβει πιστοποίηση Συμβούλου και Μέντορα Ενέργειας. Μέσα από επιτόπιες επισκέψεις οι πιστοποιημένοι Σύμβουλοι και Μέντορες Ενέργειας βοηθούν στην κατανόηση των δαπανών ενεργειακής κατανάλωσης, προτείνουν τρόπους μείωσης των δαπανών με παρεμβάσεις μικρής κλίμακας. Συγκεκριμένα έχουν αναλάβει:

την αξιολόγηση και τον προσδιορισμό των ενεργειακά ευάλωτων νοικοκυριών.

την ενημέρωση για τα οφέλη των επεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης.

την συμπλήρωση ενός Google Form με τα απαραίτητα στοιχεία (κατανάλωση ενέργειας, στοιχεία ακινήτου κλπ.) ώστε να προκύψουν προτάσεις ενεργειακής αναβάθμισης του ακινήτου και συμβουλές μέσω τεχνικής έκθεσης από το Γραφείο.

τον προγραμματισμό ραντεβού και συναντήσεων με δημότες δια ζώσης.

