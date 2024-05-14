Υπόθεση βιασμού και εκδικητικής πορνογραφίας εξετάζει η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Λαμίας, μετά από καταγγελία μίας 19χρονης κοπέλας σε βάρος 64χρονου και 35χρονης, ζευγαριού, που ισχυρίζεται ότι την βίασαν ενώ αυτή ήταν μεθυσμένη.

Η 19χρονη κατέθεσε στους αστυνομικούς, ότι πριν από τρεις εβδομάδες είχε μεταβεί μαζί με την 35χρονη και τον 64χρονο στο σπίτι του ζευγαριού στο κέντρο της Λαμίας, όπου κατανάλωσαν μεγάλη ποσότητα αλκοόλ με αποτέλεσμα η 19χρονη να αποκοιμηθεί και να ξυπνήσει την επόμενη μέρα χωρίς να θυμάται τίποτα και κανονικά ντυμένη.

Ωτσόσο, την περασμένη Παρασκευή (10/5) ενημερώθηκε από φιλικό της πρόσωπο ότι στην κατοχή της 35χρονης υπάρχει βίντεο με την ίδια να προβαίνει χωρίς τη συγκατάθεσή της σε ερωτικές πράξεις με τον 64χρονο.

Μετά την καταγγελία έγινε έρευνα στο σπίτι του 64χρονου όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρία κινητά τηλέφωνα τα οποία και θα αποσταλούν για εργαστηριακές εξετάσεις.

