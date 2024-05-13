Σάλο προκάλεσαν οι ενέργειες της νέας Προέδρου της Βόρειας Μακεδονίας Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα, η οποία ορκίστηκε στο όνομα της «Μακεδονίας» και όχι στη «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας» όπως προβλέπεται από τη Συμφωνία των Πρεσπών.

Η ίδια εμφανίζεται αμετανόητη και προκλητική. Σε ανάρτησή της σήμερα συνεχίζει να αποκαλεί τη χώρα της «Μακεδονία» ενώ το υπουργείο εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας την «αδειάζει». Για παράνομη και ανεπίτρεπτη πρωτοβουλία κάνει λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ υπήρξε ομοβροντία διεθνών αντιδράσεων, μεταξύ άλλων, από τον εκπρόσωπο της Κομισιόν, τη Βουλγαρία, την Αλβανία και τη Γερμανία. Για το θέμα ξέσπασε και πολιτική κόντρα.

Ευχαριστώντας τη σουηδική πρεσβεία στα Σκόπια για τις ευχές της για την ανάληψη των καθηκόντων της, η Σιλιάνοφσκα αναφέρει: «Ευχαριστώ για τα εγκάρδια συγχαρητήρια. Η Σουηδία και η ΕΕ θα έχουν όπως πάντα αφοσιωμένο σύμμαχο την Προεδρία της Μακεδονίας».

Thank you for your heartfelt congratulations. Sweden 🇸🇪 and the EU 🇪🇺 will have as always a dedicated ally in the President of Macedonia 🇲🇰 for reaching the European 🇪🇺 and gender equality objectives — Гордана Силјановска Давкова (Gordana Siljanovska) (@gogamkd) May 12, 2024

Το νέο «φάουλ» της προέδρου που αντιβαίνει όσα προβλέπονται στη Συμφωνία των Πρεσπών και στο Σύνταγμα της χώρας, προκάλεσε την αντίδραση του υπουργείου Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρει: «Το υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαιώνει τη σταθερή αποφασιστικότητα της χώρας προς την άνευ όρων εκπλήρωση των προνοιών του Συντάγματος καθώς και όλων των διεθνών υποχρεώσεων, που έχει αναλάβει, όπως η πλήρης τήρηση της Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μεταξύ της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας, γνωστής ως Συμφωνίας των Πρεσπών.» Τα τελευταία επτά χρόνια οι δύο γειτονικές χώρες έχουν αναπτύξει ένα εξαιρετικά υψηλό επίπεδο πολιτικού διαλόγου, που είχε ως αποτέλεσμα τον πολλαπλασιασμό της οικονομικής συνεργασίας και την οικοδόμηση θετικών σχέσεων μεταξύ των λαών. Αυτά τα οφέλη είχαν ως αποτέλεσμα την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ, το άνοιγμα των διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και την αναβάθμιση της Στρατηγικής Συνεργασίας σε Στρατηγικό Διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

» Καλούμε σε επαγρύπνηση όλους τους πολιτικούς δρώντες, ειδικά τους εκλεγμένους κρατικούς αξιωματούχους. Η διατήρηση της ευρωατλαντικής πορείας της χώρας αντιπροσωπεύει ένα θεμελιώδες στρατηγικό συμφέρον και είναι εγγυητής της μακροπρόθεσμης ασφάλεια και σταθερότητας της χώρας».

Εξάλλου νωρίτερα ο υπηρεσιακός υπουργός Δικαιοσύνης της Βόρειας Μακεδονίας είχε εγείρει θέμα ακύρωσης της ορκωμοσίας της Σιλιάνοφσκα επειδή αποκάλεσε τη χώρα της «Μακεδονία».

Μάλιστα, η Σιλιάνοφσκα αγνόησε επιδεικτικά το κείμενο του όρκου το οποίο απήγγειλε ο πρόεδρος της απερχόμενης Βουλής, Γιόβαν Μίτρεσκι, καλώντας τη νέα πρόεδρο να το επαναλάβει. Σε αυτό η χώρα αναφερόταν ως «Βόρεια Μακεδονία».

Με ανάρτησή του στο Facebook, o υπηρεσιακός υπουργός Δικαιοσύνης της Βόρειας Μακεδονίας έθεσε θέμα εγκυρότητας της ορκωμοσίας της νέας προέδρου, λόγω της παραβίασης του Συντάγματος της χώρας και της Συμφωνίας των Πρεσπών.

Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι «η ασέβεια του συνταγματικού ονόματος του κράτους καθιστά τον όρκο της Σιλιάνοφσκα άκυρο» και ότι θα πρέπει ή να επαναληφθεί η διαδικασία ή να αναλάβει καθήκοντα προέδρου της χώρας ο πρόεδρος της απερχόμενης βουλής, Γιόβαν Μιτρέφκσι.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Αθήνας αλλά και των Ευρωπαίων αξιωματούχων. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι «προκειμένου η Βόρεια Μακεδονία να συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία της προς την ένταξη στην ΕΕ, είναι υψίστης σημασίας η χώρα να συνεχίσει την πορεία των μεταρρυθμίσεων και τον πλήρη σεβασμό των δεσμευτικών συμφωνιών της, συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας των Πρεσπών».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ χαρακτήρισε «πολύ απογοητευτικό» το γεγονός ότι η νέα πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας δε χρησιμοποίησε το συνταγματικό όνομα της χώρας και επισήμανε ότι «η ΕΕ υπενθυμίζει τη σημασία της συνεχούς εφαρμογής των νομικά δεσμευτικών συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας των Πρεσπών με την Ελλάδα».

Μητσοτάκης: Παράνομη και ανεπίτρεπτη η στάση της νέας προέδρου

Αυστηρό μήνυμα εξεπέμψε σήμερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, προς τη νέα ηγεσία της Βόρειας Μακεδονίας. Ο Έλληνας πρωθυπουργός στηλίτευσε την κίνηση της Σιλιάνοφσκα να παραλείψει τη λέξη «Βόρεια» κατά τη χθεσινή ορκωμοσία της, λέγοντας ότι η προκλητική αυτή επιλογή είναι «παράνομη και ανεπίτρεπτη», καθώς παραβιάζει τη Συμφωνία των Πρεσπών και το Σύνταγμα της χώρας.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογραμμίζει: «Η Ελλάδα απορρίπτει χειρισμούς όπως αυτούς με τους οποίους εγκαινιάζει τη θητεία της η κυρία Σιλιάνοφσκα. Την καλεί να επανέλθει στα νόμιμα καθήκοντά της και στις συμπεριφορές που απορρέουν από τον ρόλο της. Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι δεν θα δεχτούμε παρόμοια ολισθήματα. Και επαναλαμβάνουμε ότι κάθε πρόοδος στις διμερείς σχέσεις, όπως και κάθε βήμα των Σκοπίων προς την Ευρώπη εξαρτώνται από την ειλικρινή τήρηση των συμφωνηθέντων».

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού

«Η προκλητική επιλογή της νέας Προέδρου της Βόρειας Μακεδονίας να παραβεί το επίσημο κείμενο του όρκου της και να αποκαλέσει τη χώρα της με διαφορετικό όνομα αποτελεί πρωτοβουλία παράνομη και ανεπίτρεπτη. Πράξη, η οποία παραβιάζει τη Συμφωνία των Πρεσπών και το ίδιο το Σύνταγμα του κράτους της. Ναρκοθετώντας, όμως, και το μέλλον του, όπως ήδη δήλωσαν η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

Είναι γνωστό ότι, ως αντιπολίτευση, η Νέα Δημοκρατία καταψήφισε τη Συμφωνία του 2019. Προειδοποιώντας, μάλιστα, τότε, για τα προβλήματα που θα δημιουργούσαν οι αστοχίες της. Ως κυβέρνηση, ωστόσο, σεβαστήκαμε την ελληνική υπογραφή σε μία διεθνή συνθήκη, δεσμευτική για τη χώρα. Δυστυχώς, η πρόσφατη εξέλιξη δικαιώνει τη σταθερά επιφυλακτική θέση μας.

Η Ελλάδα απορρίπτει χειρισμούς όπως αυτούς με τους οποίους εγκαινιάζει τη θητεία της η κυρία Σιλιάνοφσκα. Την καλεί να επανέλθει στα νόμιμα καθήκοντά της και στις συμπεριφορές που απορρέουν από τον ρόλο της.

Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι δε θα δεχτούμε παρόμοια ολισθήματα. Και επαναλαμβάνουμε ότι κάθε πρόοδος στις διμερείς σχέσεις, όπως και κάθε βήμα των Σκοπίων προς την Ευρώπη εξαρτώνται από την ειλικρινή τήρηση των συμφωνηθέντων. Από τη σωστή χρήση της συνταγματικής ονομασίας της γειτονικής χώρας. Και, ασφαλώς, από την αποφυγή προκλήσεων» γράφει ο πρωθυπουργός σε ανάρτησή του.

Η πρέσβης της Ελλάδας στη Βόρεια Μακεδονία, Σοφία Φιλιππίδου, η οποία είχε προσκληθεί στη συνεδρίαση της Βουλής για την ορκωμοσία της Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα, αποχώρησε ως ένδειξη διαμαρτυρίας για το «Μακεδονία» και την παραβίαση της Συμφωνίας των Πρεσπών.

Σφοδρή αντίδραση και από τη Σόφια

«Η Βουλγαρία δεν αποδέχεται δηλώσεις και συμπεριφορές που παραβιάζουν τη Συνθήκη Φιλίας, Καλής Γειτονίας και Συνεργασίας του 2017 ή οποιαδήποτε άλλη συνθήκη που έχει υπογραφεί από τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας» τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, για την πρόσφατη προεκλογική εκστρατεία στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας και την τελετή ορκωμοσίας της νέας προέδρου της χώρας χθες, Κυριακή.

«Η Βουλγαρία έχει επανειλημμένως δηλώσει ότι οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται και να εφαρμόζονται» τονίζει ο ίδιος και υπενθυμίζει στη Βόρεια Μακεδονία ότι «είναι μέλος του ΝΑΤΟ, γεγονός που συνεπάγεται αντίστοιχες υποχρεώσεις και ευθύνες».

Ο ίδιος συμπληρώνει: «Είμαι βαθιά πεπεισμένος ότι η ευρωπαϊκή προοπτική της Βόρειας Μακεδονίας εξαρτάται από την αυστηρή εφαρμογή των διεθνών συμφωνιών των οποίων αποτελεί μέρος, καθώς και από το Διαπραγματευτικό Πλαίσιο που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούλιο 2022. Οι θεσμοί του κράτους της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το Διαπραγματευτικό Πλαίσιο δεν μπορεί να αναθεωρηθεί».

Εκπρόσωπος Κομισιόν: Οι νεοεκλεγμένες Αρχές της Βόρειας Μακεδονίας να συνεχίσουν να πείθουν ότι είναι αφοσιωμένες στο ευρωπαϊκό μέλλον της χώρας τους

Το «πολύ ατυχές γεγονός» με τη νέα Πρόεδρο της Βορείου Μακεδονίας να μην αναφέρει τη συνταγματική ονομασία της χώρας κατά την ορκωμοσία της, επανέλαβε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καλώντας παράλληλα τις νεοεκλεγμένες Αρχές της χώρας, να συνεχίσουν να πείθουν όλους στην ΕΕ ότι είναι αφοσιωμένες στο ευρωπαϊκό μέλλον της χώρας τους.

Ερωτηθείς σχετικά, κατά τη διάρκεια της σημερινής ενημέρωσης της Επιτροπής, ο εκπρόσωπος για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Πίτερ Στάνο, αναφέρθηκε στη σχετική δήλωση της Προέδρου της Επιτροπής και στη δήλωση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής δράσης, σχετικά με το «πολύ ατυχές γεγονός της νέας Προέδρου της Βόρειας Μακεδονίας να μην αναφέρει το συνταγματικό όνομα της χώρας κατά την ορκωμοσία». Ο Π. Στάνο εξήγησε ότι αυτό που αναμένει η ΕΕ από τη Βόρεια Μακεδονία προς την ευρωπαϊκή της ολοκλήρωση, αναφέρεται ξεκάθαρα στην τελευταία έκθεση προόδου το περασμένο φθινόπωρο. Όπως είπε, στην έκθεση αυτή επισημαίνεται ότι «οι υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες πρέπει να εφαρμόζονται καλή τη πίστει από όλα τα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας των Πρεσπών μεταξύ Βόρειας Μακεδονίας και Ελλάδας». Σε αυτές τις συμφωνίες περιλαμβάνεται και η Συνθήκη φιλίας, καλής γειτονίας και καλής συνεργασίας με τη Βουλγαρία, συμπεριλαμβανομένων των πρωτοκόλλων της. «Αυτή είναι η προσδοκία της ΕΕ», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής.

Συνεχίζοντας, ο Π. Στάνο τόνισε ότι από τις δηλώσεις υψηλών αξιωματούχων της ΕΕ, όπως η κοινή δήλωση του επιτρόπου για τη Διεύρυνση, Όλιβερ Βάρχελι και του ύπατου εκπροσώπου της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, είναι απόλυτα σαφές τι αναμένει η ΕΕ από τη Βόρεια Μακεδονία. «Αναμένουμε και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τις νεοεκλεγμένες αρχές στη Βόρεια Μακεδονία τόσο με την Πρόεδρο όσο και με τη νέα κυβέρνηση για να βοηθήσουμε τη χώρα να προχωρήσει και να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που χαράσσει η ΕΕ στην ενταξιακή πορεία της χώρας. Ειλικρινά, λοιπόν, αναμένουμε και πιστεύουμε ότι οι νέες αρχές θα συνεχίσουν να αποδίδουν», είπε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, προσθέτοντας ότι οι νεοεκλεγμένες Αρχές «έχουν τώρα την ευκαιρία να πείσουν όλους στην ΕΕ ότι είναι αφοσιωμένοι στο ευρωπαϊκό μέλλον της χώρας τους και ότι θα κάνουν ό,τι μπορούν για να προχωρήσουν στην επιτυχημένη ενταξιακή της πορεία».

Εκπρόσωπος γερμανικού ΥΠΕΞ: «Η Βόρεια Μακεδονία δεσμεύεται από την Συμφωνία των Πρεσπών»

Η Βόρεια Μακεδονία δεσμεύεται κατά το Διεθνές Δίκαιο από τη «Συμφωνία των Πρεσπών», δήλωσε εκπρόσωπος του γερμανικούυπουργείου Εξωτερικών, απαντώντας σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ σχετικά με την χρήση από τη νεοεκλεγείσα Πρόεδρο της χώρας Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα-Ντάβκοβα του όρου «Μακεδονία» κατά την ορκωμοσία της. Ο εκπρόσωπος τόνισε επίσης, ότι «είναι σημαντικό η Βόρεια Μακεδονία να συνεχίσει την πορεία της προς την ΕΕ και να εφαρμόσει τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις».

«Εδώ τα πράγματα είναι πολύ ξεκάθαρα: Ισχύει μία συμφωνία του Διεθνούς Δικαίου, η λεγόμενη "Συμφωνία των Πρεσπών", με την Ελλάδα και από αυτήν δεσμεύεται η Βόρεια Μακεδονία κατά το Διεθνές Δίκαιο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Κρίστιαν Βάγκνερ, ενώ κληθείς να σχολιάσει εάν θα μπορούσαν να υπάρξουν συνέπειες στην ενταξιακή διαδικασία της Βόρειας Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περιορίστηκε να δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να τοποθετηθεί για «πιθανόν υποθετικά» ζητήματα. Υπογράμμισε ωστόσο ότι «είναι προφανές ότι τα Δυτικά Βαλκάνια πρέπει να γίνουν μέρος της ΕΕ» και ότι «εμείς ως ομοσπονδιακή κυβέρνηση είμαστε πολύ κινητικοί (σε αυτό), διότι δεν μπορούμε να ανεχτούμε γκρίζες ζώνες στην Ευρώπη και, εάν αφήσουμε αυτές τις γκρίζες ζώνες, αυτές θα καλυφθούν από άλλους». Υπό αυτή την έννοια, πρόσθεσε ο κ. Βάγκνερ, «στηρίζουμε αυτή την πολιτική στα Βαλκάνια και δεν θα ήθελα να αρχίσω τις εικασίες για το πώς μπορεί αυτή να εξελιχθεί για μεμονωμένα κράτη στα Βαλκάνια».

Αναφερόμενος στις πρόσφατες εκλογές στην Βόρεια Μακεδονία, ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει ενημερωθεί σχετικώς και «επιθυμεί να συνεχίσει να συνεργάζεται με την κυβέρνηση στα Σκόπια, η οποία δεν έχει ακόμη σχηματιστεί». «Θα είναι σημαντικό η Βόρεια Μακεδονία να συνεχίσει την πορεία της προς την ΕΕ και να εφαρμόσει τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις. Σε αυτό η Βόρεια Μακεδονία μπορεί να συνεχίσει να βασίζεται στην υποστήριξη της Γερμανίας», κατέληξε ο κ. Βάγκνερ.

Το μεγαλύτερο αλβανικό κόμμα κατηγορεί τη νέα πρόεδρο ότι παραβίασε το Σύνταγμα αποκαλώντας τη χώρα «Μακεδονία»

Το μεγαλύτερο αλβανικό κόμμα στη Βόρεια Μακεδονία, το DUI του Αλί Αχμέτι εκτίμησε πως η νέα πρόεδρος της χώρας Σιλιάνοφσκα κατά την σημερινή της ορκωμοσία παραβίασε το Σύνταγμα και δημιούργησε κρίση στις σχέσεις της Βόρειας Μακεδονίας.

«Λυπούμαστε για την ομιλία της Σιλιάνοφσκα-Ντάβκοβα. Με την πρώτη της κι΄ όλας φράση παραβίασε το Σύνταγμα, μην αναφέροντας τη λέξη Δημοκρατία, ούτε την ονομασία Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, με όλες τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει κάτι τέτοιο... Με την πρώτη της φράση προκάλεσε ήδη κρίση μεταξύ της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας και της Ελλάδας» δήλωσε ο 'Αρμπερ Αντέμι, βουλευτής του DUI.

Εγείρει θέμα εγκυρότητας της ορκωμοσίας της προέδρου ο υπηρεσιακός υπουργός Δικαιοσύνης της Βόρειας Μακεδονίας

Έντονες αντιδράσεις όχι μόνο στην Ελλάδα και την Κομισιόν, αλλά και στο εσωτερικό της Βόρειας Μακεδονίας, προκάλεσε η κίνηση της προέδρου της χώρας, Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα, να αποκαλέσει τη χώρα της ως «Μακεδονία», κατά την τελετή ορκομωσίας της χθες.

Μάλιστα, η Σιλιάνοφσκα αγνόησε επιδεικτικά το κείμενο του όρκου το οποίο απήγγειλε ο πρόεδρος της απερχόμενης Βουλής, Γιόβαν Μίτρεσκι, καλώντας την νέα Πρόεδρο να το επαναλάβει. Σε αυτό η χώρα αναφερόταν ως «Βόρεια Μακεδονία».

Το μεγαλύτερο αλβανικό κόμμα στη Βόρεια Μακεδονία, το DUI του Αλί Αχμέτι εκτίμησε πως η νέα πρόεδρος της χώρας παραβίασε το Σύνταγμα και «δημιούργησε κρίση στις σχέσεις της Βόρειας Μακεδονίας και της Ελλάδας».

Από την πλευρά του, με ανάρτησή του στο Facebook, o υπηρεσιακός υπουργός Δικαιοσύνης της Βόρειας Μακεδονίας, Κρέναλ Λόγκαρ, έθεσε θέμα εγκυρότητας της ορκωμοσίας της νέας προέδρου, λόγω της παραβίασης του Συντάγματος της χώρας και της Συμφωνίας των Πρεσπών.

Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι «η ασέβεια του συνταγματικού ονόματος του κράτους καθιστά τον όρκο της Σιλιάνοφσκα άκυρο» και ότι θα πρέπει ή να επαναληφθεί η διαδικασία ή να αναλάβει καθήκοντα προέδρου της χώρας ο πρόεδρος της απερχόμενης βουλής, Γιόβαν Μιτρέφκσι.





Η κίνηση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Αθήνας αλλά και των Ευρωπαίων αξιωματούχων. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι «Προκειμένου η Βόρεια Μακεδονία να συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία της προς την ένταξη στην ΕΕ, είναι υψίστης σημασίας η χώρα να συνεχίσει την πορεία των μεταρρυθμίσεων και τον πλήρη σεβασμό των δεσμευτικών συμφωνιών της, συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας των Πρεσπών».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, χαρακτήρισε «πολύ απογοητευτικό» το γεγονός ότι η νέα πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας δεν χρησιμοποίησε το συνταγματικό όνομα της χώρας και επεσήμανε ότι «η ΕΕ υπενθυμίζει τη σημασία της συνεχούς εφαρμογής των νομικά δεσμευτικών συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας των Πρεσπών με την Ελλάδα».

Πηγή: skai.gr

