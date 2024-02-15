Μέχρι το 2026, εάν η Ουκρανία συνέχιζε να βρισκόταν σε πόλεμο θα είχε χάσει περίπου 120 δισεκατομμύρια δολάρια σε οικονομική παραγωγή ως αποτέλεσμα της εισβολής της Ρωσίας. Ακόμη μεγαλύτερες, σχεδόν ένα τρισεκατομμύριο δολάρια θα ήταν οι ζημίες σε υλικά περιουσιακά στοιχεία όπως μηχανήματα, εξοπλισμό και εργοστασιακά κτίρια.

Αυτό προκύπτει από έκθεση του Ινστιτούτου για την Παγκόσμια Οικονομία του Κιέλου και του Πανεπιστημίου του Τύμπιγκεν. Η οικονομική επιβάρυνση τρίτων χωρών που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο είναι επίσης σημαντική. Σύμφωνα με τη μελέτη, θα έχαναν συνολικά περίπου 260 δισεκατομμύρια δολάρια σε οικονομική παραγωγή μέσα σε πέντε χρόνια (2022-2026). Τα 70 δισεκατομμύρια δολάρια αφορούν χώρες της ΕΕ και από αυτά, 15 έως 20 δισεκατομμύρια δολάρια αφορούν τη Γερμανία

Η μελέτη βασίζεται σε ανάλυση ιστορικών δεδομένων που καλύπτουν περισσότερους από 150 πολέμους από το 1870. Από αυτά, οι ερευνητές του Κιέλου εξάγουν διάφορα συμπεράσματα, όπως πόσο πέφτει κατά μέσο όρο το ΑΕΠ της χώρας μέσα σε πέντε χρόνια από την έναρξη του πολέμου και πόσο αυξάνεται ο πληθωρισμός.

Υπολογίζοντας το κόστος υποθετικών πολέμων

«Οι υπολογισμοί βασίζονται στο κόστος «τυπικών» διακρατικών πολέμων στο παρελθόν. Ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση του πολέμου, λιγότερο ή περισσότερο σοβαρά σενάρια είναι πιθανά», λέει ο Τζόναθαν Φέντερλε, ερευνητής στο Ινστιτούτο του Κιέλου και επικεφαλής της μελέτης.

Οι επιστήμονες μελέτησαν τις επιπτώσεις και σε άλλες χώρες, λαμβάνοντας υπόψιν τους εμπορικούς δεσμούς από τη γεωγραφική εγγύτητα και το μέγεθος της εκάστοτε οικονομίας στην οποία ξεσπά ένας πόλεμος, λέει ο ειδικός επιστήμονας.

Οι ερευνητές εξέτασαν και το ενδεχόμενο «υποθετικών πολέμων», πολέμων δηλαδή που δεν έχουν γίνει. Για παράδειγμα στην Ταϊβάν, την οποία διεκδικεί η Κίνα και τη θεωρεί αποσχισθείσα περιοχή. Στην Ταϊβάν, ένας «τυπικός πόλεμος» διάρκειας πέντε ετών θα οδηγούσε σε απώλειες στο ΑΕΠ ύψους 2,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Επειδή η χώρα συνδέεται στενά με ολόκληρη την παγκόσμια οικονομία μέσω της βιομηχανίας παραγωγής μικροτσίπ, οι ερευνητές του IfW τονίζουν ότι το πραγματικό κόστος του πολέμου θα μπορούσε να είναι σημαντικά υψηλότερο.

Το (ακριβό) αγαθό της ειρήνης

Τι θα γινόταν στο Ιράν; Εκεί οι ερευνητές υπολόγισαν πως το κόστος του χαμένου ΑΕΠ για την παγκόσμια οικονομία θα μπορούσε να ανέλθει σε 1,7 τρισεκατομμύρια δολάρια για μια περίοδο πέντε ετών. Το Ιράν βέβαια εξαιτίας των κυρώσεων δεν παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στο παγκόσμιο εμπόριο και για αυτό οι εκτιμήσεις είναι μάλλον υψηλές σύμφωνα με τους ερευνητές.

Οι επιστήμονες στο Κίεβο ανέπτυξαν επίσης ένα εργαλείο που είναι ελεύθερα διαθέσιμο στο διαδίκτυο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό των ζημιών που θα προκαλούνταν από διάφορους πολέμους. Μέσα από τα οικονομικά στοιχεία όμως προκύπτει ένα πολύ σημαντικό ευρύτερο συμπέρασμα. Και αυτό είναι η μεγάλη αξία της ειρήνης, τονίζει ο πρόεδρος του IfW, Μόριτζ Σούλαρικ συνοψίζοντας τα αποτελέσματα της μελέτης.

Πηγή: DW - Μαρία Ρηγούτσου

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.