Η υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (Unrwa) ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη ότι «σχεδόν 450.000» άνθρωποι στη Ράφα εκτοπίστηκαν από τότε που το Ισραήλ έδωσε εντολή στις 6 Μαΐου για την εκκένωση μέρους της πόλης αυτής στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Empty streets in #Rafah as families continue to flee in search of safety.@UNRWA estimates that nearly 450,000 people have been forcibly displaced from Rafah since 6 May.



People face constant exhaustion, hunger and fear. Nowhere is safe. An immediate #ceasefire is the only hope pic.twitter.com/cwRWL6iF06 May 14, 2024

«Σχεδόν 450.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί διά της βίας από τη Ράφα από τις 6 Μαΐου», οι οποίοι «είναι εξαντλημένοι, πεινασμένοι και συνεχώς φοβισμένοι», έγραψε η Unrwa στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, χωρίς να διευκρινίζει πού πήγαν αυτοί οι εκτοπισμένοι, σε άλλα σημεία της Ράφας ή εκτός της πόλης, η οποία φιλοξενεί σύμφωνα με τον ΟΗΕ 1,4 εκατ. ανθρώπους.

«Πουθενά δεν υπάρχει ασφάλεια. Μια άμεση εκεχειρία είναι η μοναδική ελπίδα» αναφέρει χαρακτηριστικά η υπηρεσία του ΟΗΕ, σε μια ακόμα έκκληση τερματισμού των εχθροπραξιών

Από τις 6 Μαΐου, ο ισραηλινός στρατός έχει δώσει εντολή στους κατοίκους αρκετών συνοικιών στην ανατολική Ράφα να τις εγκαταλείψουν, πριν προχωρήσει εκεί σε βομβαρδισμούς και «στοχευμένες επιχειρήσεις» στο έδαφος.

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.