Ο Μπλίνκεν έφθασε στα Τίρανα για την πρώτη επίσκεψή του στην Αλβανία

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν έφθασε σήμερα στα Τίρανα για να εκφράσει την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών σ' αυτή τη χώρα σύμμαχό τους στα Βαλκάνια.

Ο Μπλίνκεν πρόκειται να έχει συνομιλία με τον αλβανό πρωθυπουργό Έντι Ράμα και να συναντηθεί με την αλβανική νεολαία στο πλαίσιο ενός φόρουμ στην «Πυραμίδα», ένα μεγάλο κτίριο σε σχήμα πυραμίδας στο κέντρο της πόλης, το οποίο ήταν άλλοτε αφιερωμένο στη μνήμη του κομμουνιστή ηγέτη Εμβέρ Χότζα.

Για την Ουάσινγκτον, ο στόχος αυτού του ταξιδιού του αμερικανού υπουργού Εξωτερικών -το πρώτο του στην Αλβανία αφότου ανέλαβε καθήκοντα- είναι να επαναβεβαιώσει «τη δύναμη της διμερούς σχέσης με αυτό τον εταίρο-κλειδί για τη σταθερότητα στα Βαλκάνια», σύμφωνα με την υψηλόβαθμη αξιωματούχο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Γιούρι Κιμ.

«Θέλουμε να επιμείνουμε και να υπογραμμίσουμε την εξαιρετική συνεργασία την οποία έχουμε με την Αλβανία», διευκρίνισε η Κιμ.

Η Ουάσινγκτον χαιρετίζει ιδιαίτερα τη σταθερή υποστήριξη της Αλβανίας προς την Ουκρανία έναντι της Ρωσίας και είχε χαιρετίσει πέρυσι την προεδρία της σε μια ταραχώδη συνδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ παρουσία του ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οι ΗΠΑ θέλουν επίσης να ευχαριστήσουν τις αλβανικές αρχές για το γεγονός ότι, μετά την αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων τον Αύγουστο 2021 από το Αφγανιστάν, είχαν υποδεχθεί αφγανούς πρόσφυγες οι οποίοι είχαν συνεργασθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και περίμεναν θεώρηση εισόδου για να μετεγκατασταθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Μπλίνκεν πρόκειται να συναντηθεί με μερικούς απ' αυτούς στα Τίρανα.

Στους δρόμους των Τιράνων έχουν αναρτηθεί γιγαντοαφίσες που χαιρετίζουν την έλευση του Μπλίνκεν. Σύμφωνα με πρόσφατες δημοσκοπήσεις, μεγάλη πλειονότητα των Αλβανών έχει πολύ θετική εικόνα για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

