Παναθηναϊκός: «Δεν άφησε κανένα περιθώριο η Αστυνομία, ακατάλληλο το Πανθεσσαλικό – Ανούσιο το τι λέει η κάθε ομάδα»

Η Αστυνομία… ξέκοψε από την αρχή την παρουσία κόσμου στον τελικό του Κυπέλλου και επέμεινε να μην δοθούν πάνω από 30 προσκλήσεις, όπως ξεκαθάρισαν από τον Παναθηναϊκό

Πανθεσσαλικό

Για ξεκάθαρη διάθεση της Αστυνομίας να μην υπάρξει κόσμος στον φετινό τελικό του Κυπέλλου Betsson με τον Άρη λόγω της ακαταλληλότητας του Πανθεσσαλικού σταδίου, έκαναν λόγο από πλευράς Παναθηναϊκού, μετά το τέλος της σημερινής (14/05) σύσκεψης, παρουσία όλων των εμπλεκόμενων πλευρών.

«Αρχικά η τοποθέτηση της Αστυνομίας δεν άφησε κανένα περιθώριο, κρίνοντας το Πανθεσσαλικό ακατάλληλο για να φιλοξενήσει αγώνες με κόσμο, βάσει του πρόσφατου νόμου, αφού δεν έχουν τοποθετηθεί κάμερες, τουρνικε και το λογισμικό για το access control. Επίσης η ΕΠΟ ενημέρωσε ότι δεν υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος για να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο Πανθεσσαλικό. Να ληφθεί υπόψη ότι η προθεσμία για τα έργα δεν είναι η ημέρα του αγώνα αλλά 4 μέρες νωρίτερα, οπότε και θα πραγματοποιηθεί αυτοψία του γηπέδου από την Αστυνομία, ώστε να δώσει τελική έκθεση σχετικά με την καταλληλότητα ή όχι του Πανθεσσαλικού για να διεξαχθεί τελικός με φιλάθλους», έλεγαν χαρακτηριστικά από το «τριφύλλι».



Και πρόσθεταν με νόημα: «Κατόπιν αυτών το τι λέει η κάθε ομάδα δεν έχει κανένα νόημα και ουσία. Ως προς τον αριθμό των προσκλήσεων η Αστυνομία είπε ότι αφού βάσει νόμου το Πανθεσσαλικό δεν πληροί τις προϋποθέσεις, οι προσκλήσεις πρέπει να είναι 30 σε κάθε ομάδα. Την ίδια θέση εκφράσαμε και εμείς, από τη στιγμή που η Αστυνομία δεν εγγυάται την ασφάλεια για περισσότερο κόσμο».
