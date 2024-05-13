Είναι σπάνιο να βλέπεις κάποιον υπουργό του Βλαντίμιρ Πούτιν να έχει το προνόμιο να πηγαίνει διακοπές μαζί με τον πανίσχυρο Ρώσο πρόεδρο, και ένας από τους λίγους «εκλεκτούς» που απολάμβαναν αυτή την τιμή ήταν ο Σεργκέι Σοϊγκού.

Ο άλλοτε «επιστήθιος» φίλος του Πούτιν, και κατά πολλούς «Survivor» της ρωσικής γραφειοκρατίας, τέθηκε τελικά εκτός πολιτικού παιχνιδιού, «θύμα» της -όχι και τόσο επιτυχημένης- ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν προχώρησε την Κυριακή το βράδυ σε έναν αιφνιδιαστικό μετεκλογικό ανασχηματισμό της κυβέρνησής του, απομακρύνοντας από το αξίωμά του τον εμβληματικό, από ένα και ένα σημείο και έπειτα για τους λάθος λόγους, υπουργό Άμυνας, έπειτα από δυο και πλέον χρόνια πολέμου στην Ουκρανία, η έκβαση του οποίου παραμένει αβέβαιη, παρά τις τελευταίες ρωσικές επιτυχίες.

Πούτιν και Σοϊγκού στη Σιβηρία/ AP

Έπειτα από δυο χρόνια, και παρότι μόνο τυπικά διηύθυνε τον πόλεμο, ο 68χρονος Σοϊγκού, υπουργός Άμυνας από το 2012 ο οποίος δεν ήταν στρατιωτικός, τύποις προβιβάστηκε, αφού ανακοινώθηκε πως θα αναλάβει επικεφαλής του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της Ρωσίας, θέση που κατείχε μέχρι τώρα ο Νικολάι Πατρούσεφ, αλλά ουσιαστικά καρατομήθηκε. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Σοϊγκού ήταν «απομεινάρι» της εποχής Γέλτσιν. Ξεκίνησε την άνοδό του στην εξουσία το 1994, οπότε διορίστηκε υπουργός Έκτακτης Ανάγκης στα πρώτα χρόνια της προεδρίας του Μπόρις Γιέλτσιν.

Πούτιν και Μπελούσοφ/ AP

Σημειώνεται ότι το «αφεντικό» της ομάδας Wagner Γεβγκένι Πριγκόζιν ζητούσε ανοιχτά από τον Πούτιν να καρατομήσει τον Σοϊγκού, ο οποίος από ήδη τα τέλη του 2022 φερόταν να «κονταίνει πολιτικά» στους διαδρόμους του Κρεμλίνου. Ωστόσο, τα «βέλη» του Πριγκόζιν (ο οποίος σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στις 23 Αυγούστου 2023) κατά του Σοϊγκού, ενός ανθρώπου που συνέχιζε να παραμένει κοντά στον Πούτιν, ερμηνεύονταν ότι στόχευαν στην πραγματικότητα στον ίδιο τον Ρώσο πρόεδρο.



Για ένα διάστημα πάντως, στις αρχές του 2023, όταν η Μόσχα έχασε και τη Χερσώνα, ο Σοϊγκού εξαφανίστηκε από το προσκήνιο, με τις φήμες να οργιάζουν για το αν βρίσκεται υπό κράτηση ή είναι και ζωντανός. Στο τέλος, ο Σοϊγκού επανεμφανίστηκε, αλλά με «κομμένα τα φτερά» συγκριτικά με το πολιτικό εκτόπισμα που διέθετε πριν τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Αντρέι Μπελούσοφ/ AP

«Ο αόρατος άνθρωπος»

Θα τον διαδεχθεί ο 65χρονος Αντρέι Μπελούσοφ, οικονομολόγος χωρίς την παραμικρή εμπειρία στις στρατιωτικές υποθέσεις. «Σήμερα, στο πεδίο της μάχης, επικρατεί αυτός που είναι πιο ανοικτός στην καινοτομία», εξήγησε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Πούτιν και Σοϊγκού στη Σιβηρία/ AP

Ο Αντρέι Μπελούσοφ θεωρείται ως ο «αόρατος άνθρωπος» του Κρεμλίνου. Κανείς δεν έχει ακούσει τίποτα ουσιαστικό για αυτόν ή το έργο του μέχρι σήμερα. Παρά το γεγονός ότι ήταν πρώτος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Μπελούσοφ απέφευγε να εμφανίζεται δημοσίως και να τοποθετείται, και δεν είναι ευρέως γνωστός ούτε στους Ρώσους.



Φαίνεται ότι η κύρια δουλειά του ως Ρώσος υπουργός Άμυνας θα είναι να αναδιοργανώσει επιμελητηριακά τον ρωσικό αμυντικό τομέα, πχ. αυξάνοντας την παραγωγή όπλων,

καθώς το κύρος του ρωσικού στρατού από πλευράς οργάνωσης είχε τρωθεί σημαντικά επί Σοϊγκού. «Πιθανότατα θα είναι ένα όνομα χωρίς πραγματική εξουσία λήψης αποφάσεων» εκτιμούν στο Κίεβο, ωστόσο άλλοι πιστεύουν ότι ο «σκιώδης» 65χρονος, θα διαδραματίσει σημαντικότερο ρόλο, ακριβώς (και) γι' αυτό το προσόν του.

