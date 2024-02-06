Γάζα: 8.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από το νοσοκομείο Αλ-Αμάλ

Περίπου 8.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν χθες από το νοσοκομείο Αλ-Αμάλ στο νότιο τμήμα της Γάζας, γύρω από το οποίο μαίνονται συγκρούσεις, αλλά περίπου 300 άλλοι συνεχίζουν να βρίσκονται εκεί, μεταξύ των οποίων ηλικιωμένοι, δήλωσε σήμερα η Διεθνής Ομοσπονδία Συλλόγων του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (IFCR).

«Η ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζα είναι πάνω από καταστροφική», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (IFCR) Τομάσο Ντελα Λόνγκα, σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη.

«8.000 εκτοπισμένοι που είχαν βρει καταφύγιο στο νοσοκομείο μας της παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου στη Χαν Γιούνις, στο Αλ-Αμάλ, εγκατέλειψαν το νοσοκομείο χθες (Δευτέρα)», ανέφερε.

«Υπάρχουν ακόμα αυτή τη στιγμή περίπου 100 ηλικιωμένοι και άνθρωποι με αναπηρίες που δεν κατάφεραν να εγκαταλείψουν το νοσοκομείο, 80 ασθενείς και 100 μέλη του προσωπικού και εθελοντές. Συνεχίζουν να βρίσκονται στο εσωτερικό», δήλωσε.

Η Λωρίδα της Γάζας βρίσκεται υπό πολιορκία και έχει καταστραφεί ύστερα από τέσσερις μήνες πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής Χαμάς, μιας σύγκρουσης που πυροδοτήθηκε από την πρωτοφανή επίθεση της ισλαμιστικής οργάνωσης κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, η οποία προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 1.160 ανθρώπων, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση τα επίσημα ισραηλινά στοιχεία.

Η απάντηση του Ισραήλ στη Γάζα έχει στοιχίσει τη ζωή σε 27.585 ανθρώπους, στη μεγάλη του πλειονότητα άμαχοι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Η Χαν Γιούνις, βασική πόλη στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, όπου βρίσκονται, σύμφωνα με το Ισραήλ, οι επικεφαλής της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης, έχει σχεδόν μεταμορφωθεί σε ερείπια.

Εδώ και πάνω από δύο εβδομάδες, σύμφωνα με τον Ντελά Λόνγκα, γύρω από το νοσοκομείο αλ-Αμάλ μαίνονται ανελέητες συγκρούσεις ενώ αυτό «έχει πληγεί αρκετές φορές», όπως την περασμένη Παρασκευή, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η επικεφαλής του τμήματος Νεότητας και Εθελοντών της παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου.

Το νοσοκομείο Αλ-Αμάλ είναι από τα βασικότερα της πόλης, μαζί με το ιατρικό κέντρο Νάσερ, που και αυτό βρίσκεται στο επίκεντρο συγκρούσεων.

«Η ισραηλινή κατοχή σκληραίνει την πολιορκία της στο ιατρικό συγκρότημα Νάσερ και στοχεύει διαρκώς την περίμετρό του», δήλωσε ο Ασράφ Αλ-Κίντρα, εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της Χαμάς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, 300 μέλη του ιατρικού προσωπικού, 450 τραυματίες και 10.000 εκτοπισμένοι βρίσκονται στο εσωτερικό του νοσοκομείου Νάσερ, όπου υπάρχουν ελλείψεις σε τρόφιμα, όπως και σε φάρμακα, κυρίως αναισθητικά.

Επιπλέον, δήλωσε, οι γεννήτριες εκεί θα πρέπει να σταματήσουν «μέσα σε τέσσερις ημέρες λόγω έλλειψης καυσίμων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

