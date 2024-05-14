Ανοδική τάση εμφανίζει η ΝΔ, στη δεύτερη θέση φαίνεται να κλειδώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης της Interview για τις ευρωεκλογές, για λογαριασμό του politic.gr, και παρουσιάζεται σήμερα.

Από τη δημοσκόπηση προκύπτει πως η ψαλίδα μεταξύ της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ ανοίγει στο 14,5%, από το 10,5%, και το κυβερνών κόμμα (30%) φαίνεται να πλησιάζει το ποσοστό που έλαβε το 2019 (33%, με τη συμμετοχή να είναι στο 58,69%).

Την ίδια στιγμή αποτυπώνεται με σαφήνεια ότι ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ παγιώνονται μεταξύ 14% - 15% και 11% - 12%, αντίστοιχα.

Ακολουθούν το ΚΚΕ με 6%, η Ελληνική Λύση με 7%, η Νέα Αριστερά 4,5%, η Πλεύση Ελευθερίας 2,4% και η Νίκη 3,1%.

Από τα εκτός Βουλής κόμματα, το ΜεΡΑ25 συγκεντρώνει 2,3%, η Φωνή Λογικής 2,4%, οι Δημοκράτες 2,3% ενώ οι αναποφάσιστοι είναι στο 9,9%.

Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων τα αποτελέσματα είναι τα εξής:

ΝΔ: 30% (από 25%)

ΣΥΡΙΖΑ: 15,5% (από 14,5%)

ΠΑΣΟΚ: 11% (από 11,4%)

ΚΚΕ: 6% (από 6,2%)

Ελληνική Λύση: 7% (από 10,6%)

Νέα Αριστερά: 4,5% (από 4,2%)

Πλεύση Ελευθερίας: 2,4% (από 2,5%)

Νίκη: 3,1% (από 3,9%)

Οι αναποφάσιστοι είναι στο 9,9%.

Η Ελλάδα δικαιούται συνολικά 21 έδρες στο Ευρωκοινοβούλιο.

Η ΝΔ αναμένεται να εκλέξει από 7 έως 8 ευρωβουλευτές, ο ΣΥΡΙΖΑ από 3 έως 4 και το ΠΑΣΟΚ 3 ευρωβουλευτές.

Στο ευρωψηφοδέλτιο της ΝΔ προηγείται η Ελίζα Βόζεμπεργκ με ποσοστό 34,5%. Ακολουθούν ο Φρέντι Μπελέρης (28,1%), ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης (27,3%), ο Γιώργος Αυτιάς (20,4%), η Ελεονώρα Μελέτη (19%), ο Δημήτρης Τσιόδρας (17,9%), ο Πύρρος Δήμας (16,4%) και ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος (15,9%).

Αντίστοιχα, στον ΣΥΡΙΖΑ προηγείται ο Κώστας Αρβανίτης (42,3%), ενώ ακολουθεί ο Νίκος Παππάς (37,3%). Ο Νίκος Φαραντούρης βρίσκεται στην τρίτη θέση με 36,5% και ακολουθεί η Σοφία Μπεκατώρου με 24,4%.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός εμφανίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ποσοστό 42%, ενώ ένα 15% θεωρεί καταλληλότερο για πρωθυπουργό τον Στέφανο Κασσελάκη.

Με ποσοστό στο 7% ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Πηγή: skai.gr

