Survivor 2024: Όλα κρίνονται στον πόντο - Δείτε το τρέιλερ

Απόψε στις 21:00 στον Σκαϊ - Ο τρίτος αγώνας ασυλίας έχει πάθος, ένταση και πολύ δυνατούς πάγκους

Η δεύτερη ήττα των Κόκκινων στο στίβο μάχης έφερε αρκετές εντάσεις με την Κατερίνα Δαλάκα να προτιμά η συμμετοχή των παικτών του τουρκικού Survivor All Star να αφορά σε ένα αγώνισμα επάθλου παρά στα κρίσιμα αγωνίσματα ασυλίας. Ο Σταμάτης θεωρεί πως αν η Κατερίνα είχε κερδίσει στο μεταξύ τους ματσάρισμα εκείνη δεν θα είχε πρόβλημα ενώ αναγνωρίζει πόσο βοηθητική είναι η συμμετοχή τους για την ομάδα του.

Survivor 2024: Μπλε ομάδα

Ο τρίτος αγώνας ασυλίας έχει πάθος, ένταση και πολύ δυνατούς πάγκους. Η αναμέτρηση πάει πόντο-πόντο ενώ ορισμένες συνεργασίες φαίνεται να αποδίδουν πολύ καλά!

Στο Συμβούλιο του νησιού η ηττημένη ομάδα έχει λίγες επιλογές… Ποιο όνομα θα συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους;

Δείτε το τρέιλερ:

Πηγή: skai.gr

