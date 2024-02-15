Αποφασισμένο το Ισραήλ να εξαπολύσει «δυνατή» επίθεση στη Ράφα παρά τις διεθνείς αντιδράσεις

Η κυβέρνηση του Ισραήλ επιμένει να διαμηνύει πως σχεδιάζει να εξαπολύσει «δυνατή» στρατιωτική επιχείριση στη Ράφα, όπου έχουν καταφύγει πάνω από ένα εκατομμύριο εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι, παρά τις διεθνείς προειδοποιήσεις, που συνεχίστηκαν σήμερα, και με φόντο τις διαπραγματεύσεις —σε δεύτερο πλάνο πλέον— για την κήρυξη ανακωχής στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο στρατός του Ισραήλ εξαπέλυσε εξάλλου χθες Τετάρτη σειρά πληγμάτων στον νότιο Λίβανο με τουλάχιστον εννιά νεκρούς, σύμφωνα με λιβανικές πηγές, σε αντίποινα για την εκτόξευση ρουκέτας που σκότωσε στρατιωτίνα, επιτείνοντας την ανησυχία πως θα εξαπλωθεί στην περιοχή ο πόλεμος Ισραήλ/Χαμάς.

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του Ισραήλ Χερτσί Χαλεβί, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο βόρειο τμήμα της χώρας χθες, απείλησε με «πολύ δυνατή επίθεση» προσεχώς εναντίον του λιβανικού σιιτικού κινήματος Χεζμπολά, συμμάχου του Ιράν και της Χαμάς.

«Θα πολεμήσουμε ως την ολοκληρωτική νίκη, που συνεπάγεται ισχυρή επιχείρηση στη Ράφα, αφού επιτρέψουμε στον άμαχο πληθυσμό να εγκαταλείψει τις ζώνες των μαχών», είπε από τη δική του πλευρά ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου μέσω Telegram.

Το τρέχον διάστημα, οι εχθροπραξίες επικεντρώνονται στο νότιο τμήμα της πολιορκημένης και κατά μεγάλο μέρος της ισοπεδωμένης Λωρίδας της Γάζας, ειδικά στη Χαν Γιούνις, όπου χιλιάδες βίαια εκτοπισμένοι έχουν βρει καταφύγιο στο νοσοκομείο Νάσερ, το οποίο όμως είναι περικυκλωμένο. Γίνονται εξάλλου ήδη επιχειρήσεις και βομβαρδισμοί στη Ράφα, πάνω στα σύνορα με την Αίγυπτο, που παραμένουν πάντα κλειστά.

Περίπου 1,4 εκατ. άνθρωποι, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ή με άλλα λόγια ο μισός και πλέον πληθυσμός του θυλάκου, είναι στοιβαγμένος στη Ράφα, που έχει μετατραπεί σε γιγαντιαίο καταυλισμό προσφύγων. Πολλοί από αυτούς αγωνιούν ενόψει της επίθεσης που έχει διαμηνύσει πως θα εξαπολυθεί ο ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου εδώ και μέρες.

«Πουθενά να πάνε»

Μετά τις ΗΠΑ, τον κυριότερο σύμμαχο του Ισραήλ, που επιμένουν πως εναντιώνονται σε επίθεση στη Ράφα χωρίς «εγγυήσεις» για την ασφάλεια των αμάχων, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία και ο Καναδάς προειδοποίησαν σήμερα την κυβέρνηση Νετανιάχου εναντίον της διεξαγωγής επιχείρησης στη Ράφα, που θα ήταν «καταστροφική», όπως τόνισαν.

Οι σχεδόν 1,5 εκατ. Γαζαίοι εκεί «απλούστατα δεν έχουν πουθενά να πάνε», τονίζεται στην κοινή ανακοίνωση των πρωθυπουργών των τριών χωρών της Κοινοπολιτείας, που κάλεσαν τον ισραηλινό ομόλογό τους να «μην πάρει αυτόν τον δρόμο».

Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανέβασε τον τόνο, ανακοίνωσε πως είπε στον κ. Νετανιάχου κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής τους πως οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας πρέπει να «τερματιστούν» το ταχύτερο, καθώς «ο απολογισμός των θυμάτων» και «η ανθρωπιστική κατάσταση» πλέον έχουν φθάσει σε «αφόρητα» επίπεδα.

Οι διαπραγματεύσεις με σκοπό να κηρυχθεί νέα εκεχειρία που θα επιτρέψει να απελευθερωθούν κι άλλοι όμηροι της Χαμάς και σε αντάλλαγμα παλαιστίνιοι φυλακισμένοι στο Ισραήλ συνεχίζονται στο Κάιρο, με μεσολάβηση του Κατάρ και της Αιγύπτου.

Έπειτα από συνάντηση την Τρίτη στην οποία συμμετείχαν κυρίως ο επικεφαλής της Μοσάντ —της υπηρεσίας πληροφοριών του Ισραήλ—, ο Νταβίντ Μπαρνέα, ο διευθυντής της CIA Γουίλιαμ Μπερνς, ο πρωθυπουργός του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Άμπντελ Ραχμάν αλ Θάνι και αιγύπτιοι αξιωματούχοι, οι συνομιλίες αναμένεται να διαρκέσουν ως και αύριο Παρασκευή.

Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στη Χαμάς ανέφερε πως αναμενόταν χθες αντιπροσωπεία του κινήματος στο Κάιρο για επαφές με αξιωματούχους του Κατάρ και της Αιγύπτου.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου έκανε λόγο σε ανακοίνωσή του για «παραληρηματικές απαιτήσεις της Χαμάς» που κατ’ αυτόν αποκλείουν οποιαδήποτε πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, χωρίς να γίνει πιο συγκεκριμένος.

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, που ασκεί εξουσία σε αυτόνομους τομείς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, αλλά όχι στη Λωρίδα της Γάζας, από όπου την εκδίωξε η Χαμάς το 2007, κάλεσε χθες το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα να κλείσει συμφωνία για να κηρυχθεί ανακωχή «γρήγορα», για να «αποφευχθεί», όπως το βλέπει, ισραηλινή επίθεση στη Ράφα, που θα έχει «χιλιάδες θύματα».

Απελπιστική κατάσταση στα νοσοκομεία

Σύμφωνα με ισραηλινές πηγές, παραμένουν στα χέρια της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας 130 και πλέον ισραηλινοί όμηροι —ωστόσο εκπρόσωπος του στρατού δήλωνε την περασμένη εβδομάδα πως τουλάχιστον 31 εξ αυτών πιστεύεται πως είναι νεκροί—, από τους περίπου 250 που απήχθησαν την 7η Οκτωβρίου. Ανακωχή μιας εβδομάδας τον Νοέμβριο επέτρεψε την απελευθέρωση 100 και πλέον ομήρων και σε αντάλλαγμα 240 Παλαιστινίων που βρίσκονταν σε ισραηλινές φυλακές.

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΕΕΣ) εξέφρασε για ακόμη μια φορά σήμερα τη «μεγάλη ανησυχία της» για τους «ομήρους που κρατούνται στη Γάζα για πάνω από τέσσερις μήνες».

Ο πόλεμος ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου, όταν μέλη του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς εξαπέλυσαν άνευ προηγουμένου έφοδο από τη Λωρίδα της Γάζας εναντίον νότιων τομέων της ισραηλινής επικράτειας, κατά την οποία σκοτώθηκαν πάνω από 1.160 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα των ισραηλινών αρχών.

Σε αντίποινα, το Ισραήλ, η πολιτικοστρατιωτική ηγεσία του οποίου ορκίζεται πως θα «εξαλείψει» τη Χαμάς και θα απελευθερώσει «όλους» τους ομήρους, διεξάγει ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις στον παλαιστινιακό θύλακο στις οποίες έχουν σκοτωθεί ως τώρα τουλάχιστον 28.576 άνθρωποι, στη μεγάλη πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των θυμάτων τον οποίο δημοσιοποίησε το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Η Ράφα είναι η βασική πύλη εισόδου της ανθρωπιστικής βοήθειας που φθάνει στη Λωρίδα της Γάζας, η ποσότητα της οποίας είναι σταγόνα στον ωκεανό αναγκών του πληθυσμού, που πλέον απειλείται, όπως προειδοποιεί το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) του ΟΗΕ, από «λιμό».

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κατήγγειλε για άλλη μια φορά χθες την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, που έχουν «κατακλυστεί εντελώς», είναι «ασφυκτικά γεμάτα» και δεν έχουν ούτε κατά διάνοια «επαρκή εφοδιασμό». Το προσωπικό αναγκάζεται να προχωρά σε ακρωτηριασμούς καθώς δεν έχει τα μέσα για να προσφέρει φροντίδες σε ανθρώπους με τραύματα στα άκρα, ανέφερε ο επικεφαλής του γραφείου του στη Δυτική Όχθη και στη Λωρίδα της Γάζας, ο Ολλανδός γιατρός Ρικ Πέπερκορν.

