"Με βάση τα χθεσινά στοιχεία, πάνω από 65.000 εκλογείς από τους πάνω από 200.000 που έχουν δηλώσει να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο, δηλαδή ένας στους τρεις, έχουν ήδη παραλάβει τον φάκελο με το εκλογικό υλικό, ανέφερε σήμερα στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100.3, η υπουργός Εσωτερικών, Νίκη Κεραμέως.

Η κυρία Κεραμέως ανέφερε ότι η διαδικασία είναι πολύ απλή. Οι πολίτες παραλαμβάνουν το εκλογικό υλικό, με χρέωση του ελληνικού δημοσίου και με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με χρέωση του ελληνικού δημοσίου καλούν την εταιρεία ταχυμεταφορών να παραλάβει τον φάκελο ξανά.

Η υπουργός τόνισε ότι για τους Έλληνες του εξωτερικού, ο φάκελος θα πρέπει να παραληφθεί από την εταιρεία ταχυμεταφοράς με την ψήφο μέχρι τις 28 Μαΐου και μέχρι και τη Δευτέρα 3 Ιουνίου για τους Έλληνες του Εσωτερικού.

Σύμφωνα με την υπουργό, με επιστολική ψήφο έχουν επιλέξει να ψηφίσουν Έλληνες πολίτες από συνολικά 128 χώρες, μεταξύ των οποίων η Ακτή Ελεφαντοστού, η Παπούα Νέα Γουινέα, το Ελ Σαλβαδόρ, το Καζακστάν και η Ταϊλάνδη, επισημαίνοντας ότι σε περισσότερες από 90 από αυτές τις χώρες, δεν είχε λειτουργήσει εκλογικό κέντρο στις τελευταίες εθνικές εκλογές, άρα οι άνθρωποι αυτοί δεν είχαν τη δυνατότητα να ψηφίσουν.

Κληθείσα να σχολιάσει τις αναφορές για διάρρηξη στο υπουργείο Εσωτερικών, περιστατικό για το οποίο η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ήταν σκηνοθετημένο, η κυρία Κεραμέως ανέφερε ότι από την πρώτη στιγμή το υπουργείο ήταν επιφυλακτικό γι αυτό και έκανε λόγο για φερόμενη διάρρηξη.

Χαρακτήρισε πολιτικά και ηθικά έκθετη την αντιπολίτευση, τονίζοντας ότι είναι ανεπίτρεπτο το γεγονός ότι προέβη σε βαρύγδουπες ανακοινώσεις χωρίς να περιμένει το πόρισμα της αρμόδιας Αρχής.

Τόνισε επίσης ότι η ίδια έχει ζητήσει πρόσβαση στον φάκελο της δικογραφίας για να διαπιστώσει τι ακριβώς έχει συμβεί και να κινηθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες.

Σχετικά με τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, για τους Υπεάρχες και τους διοικητές των νοσοκομείων, η υπουργός ανέφερε ότι ο νόμος ψηφίστηκε τέλη του 2023, αμέσως βγήκε η προκήρυξη, υποβλήθηκαν πάνω από 1.000 υποψηφιότητες, έγιναν τα τεστ με ποσοστό συμμετοχής 94%, βγήκαν τα αποτελέσματα και αυτή τη στιγμή είναι σε φάση ολοκλήρωσης, η διαδικασία κατάρτισης από το ΑΣΕΠ για τους 15 επικρατέστερους στην κάθε θέση.

