Μια εβδομάδα αφότου εντοπίστηκε για πρώτη φορά μια πετρελαιοκηλίδα κοντά στην ακτή του Τομπάγκο, τμήματα της κινούνταν προς αντίθετες κατευθύνσεις προς την Καραϊβική, ανακοίνωσε την Τετάρτη η υπηρεσία διαχείρισης εκτάκτων αναγκών του νησιού (TEMA), θέτοντας και τις γειτονικές χώρες σε επιφυλακή.

Trinidad and Tobago's Prime Minister Keith Rowley declared a national emergency as teams sought to contain an oil spill detected four miles off its coast last week https://t.co/AtZsVB3EMx pic.twitter.com/zpKUiU83K6 February 14, 2024

#TrinidadTobago is discussing declaring a national emergency following a massive #oilspill from a #ghostship #capsized last Wednesday.

Oil spill cleanup operations continue in #Tobago, after a #vessel was found overturned . 1000 volunteers helping#TobagoOilSpill pic.twitter.com/ykWJ6oJ8Me — know the Unknown (@imurpartha) February 11, 2024

Η κυβέρνηση του Τρινιντάντ και Τομπάγκο ανακοίνωσε ότι συνεργεία και εθελοντές προσπαθούν να καθαρίσουν τις ακτές και να περιορίσουν τη διαρροή πετρελαίου μήκους 12 χιλιομέτρων που αναδύεται από ένα σκάφος που αναποδογύρισε σε απόσταση τεσσάρων μιλίων από τις ακτές του Τομπάγκο, χωρίς όμως ακόμη να έχουν καταφέρει να θέσουν την κατάσταση πλήρως υπό έλεγχο.

Δορυφορικές εικόνες και μοντέλα υποδηλώνουν ότι τα κύματα μπορεί να μεταφέρουν μέρος της διαρροής στην Καραϊβική πέρα ​​από τη βόρεια Βενεζουέλα, αυξάνοντας τον κίνδυνο το πετρέλαιο να επηρεάσει άλλες παραλίες στο Τρινιντάντ και Τομπάγκο που έχουν κοραλλιογενείς υφάλους, ακόμη και ακτές άλλων χωρών, δήλωσε ο διευθυντής της TEMA Allan Stewart στο Reuters.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Βενεζουέλας ανέφερε την Τετάρτη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η χώρα παρακολουθεί τη διαρροή και έχει ξεκινήσει συναντήσεις με την κυβέρνηση του Τρινιντάντ για συντονισμό της δράσης.

Με βάση δορυφορικές φωτογραφίες που τραβήχτηκαν τρεις ημέρες πριν από το συμβάν στην Καραϊβική Θάλασσα, η Ακτοφυλακή του Τρινιντάντ διαπίστωσε ότι τουλάχιστον δύο πλοία που φέρονται να κατευθύνονται προς τη Γουιάνα - ένα ρυμουλκό και μια μαούνα - ενεπλάκησαν σε περιστατικό που οδήγησε στη διαρροή, ανέφερε το υπουργείο Εθνικής Ασφάλειας σε ανακοίνωση την Τετάρτη.

