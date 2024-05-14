Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα επισκεφθεί την Κίνα στις 16-17 Μαΐου, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο, χρησιμοποιώντας το πρώτο ταξίδι στο εξωτερικό της νέας εξαετούς θητείας του για να τονίσει την ισχυρή εταιρική σχέση με τον Κινέζο Σι Τζινπίνγκ.

«Ύστερα από πρόσκληση του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ, ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Κίνα στις 16-17 Μαΐου ως το πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό μετά την ανάληψη των καθηκόντων του», δήλωσε το Κρεμλίνο.

Ο Πούτιν, 71 ετών, και ο Σι, 70 ετών, θα συμμετάσχουν σε γκαλά για τον εορτασμό της συμπλήρωσης 75 ετών από τότε που η Σοβιετική Ένωση αναγνώρισε τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας.

Κατά την επίσκεψη ο Πούτιν θα συναντήσει τον Κινέζο πρωθυπουργό Λι Τσιανγκ για να συζητήσουν την συνεργασία σε εμπορικό και οικονομικό επίπεδο. Ο Πούτιν θα επισκεφθεί επίσης τη Χαρμπίν, μια πόλη με ισχυρούς δεσμούς με τη Ρωσία.

Ο Πούτιν και ο Σι «θα συζητήσουν σε βάθος ολόκληρο το εύρος των θεμάτων της ολοκληρωμένης σύμπραξης και στρατηγικής συνεργασίας», δήλωσε το Κρεμλίνο.

Οι δύο ηγέτες θα «εντοπίσουν σημαντικούς τομείς για περαιτέρω ανάπτυξη της σινορωσικής συνεργασίας σε πρακτικό επίπεδο και θα ανταλλάξουν απόψεις σε βάθος για τα πιο πιεστικά διεθνή και περιφερειακά ζητήματα».

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι οι δύο ηγέτες θα υπογράψουν κοινή δήλωση μετά τη συνάντηση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.