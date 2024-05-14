Κεχαγιά: Η ΙΧ εξωτερική πολιτική με το δόγμα του δεδομένου συμμάχου θέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της χώρας

«Οι ευρωεκλογές, αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι πρώτο κόμμα, θα είναι το βήμα για τη νίκη στις πρώτες εθνικές εκλογές που θα ακολουθήσουν» τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Βούλα Κεχαγιά, κατά την ενημέρωση προς τους διαπιστευμένους πολιτικούς συντάκτες.

Είπε ότι εφόσον ο ΣΥΡΙΖΑ δεν βγει πρώτος στις ευρωεκλογές, το όσο το δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα (η αισθητή μείωσης των ποσοστών της ΝΔ, η άνοδος των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ και η μείωση της ψαλίδας μεταξύ τους, η αποσάρθρωση της εικόνας απόλυτης κυριαρχίας της ΝΔ) θα βοηθήσει την πολιτική ανατροπή.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Στέφανος Κασσελάκης, που σήμερα περιοδεύει σε Κομοτηνή και Ξάνθη, αύριο θα βρεθεί στη Δράμα και εν συνεχεία στην Καβάλα.

Πρωθυπουργός «άβουλος και αμήχανος»

Άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τα εθνικά αναφέροντας ότι «η ΙΧ εξωτερική πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση μαζί με το δόγμα του δεδομένου συμμάχου θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα της χώρας».

Σχολίασε ότι η χθεσινή συνάντηση στην Άγκυρα κατέδειξε απλώς τις διαφωνίες μας σε μείζονα θέματα και «δεν έγιναν βήματα προς τα μπρος». Είπε ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός εμφανίστηκε «άβουλος και αμήχανος και αντέδρασε χλιαρά» και στα όσα «επανέλαβε προκλητικά» ο Τούρκος Πρόεδρος περί τουρκικής μειονότητας, αλλά και σε σχέση με την μετατροπή της Μονής της Χώρας σε τζαμί.

Τόνισε ότι «για το Κυπριακό δε δόθηκαν εξηγήσεις στα περί εξεύρεσης λύσης στη βάση των πραγματικοτήτων όπως ειπώθηκε από τον Πρόεδρο της Τουρκίας, που υπάρχουν στο νησί» και πως «δεν έγινε καμία δημόσια αναφορά στις διαφορές μας με τη γείτονα που αφορούν την ΑΟΖ και την υφαλοκρηπίδα». Ρώτησε αν αυτά συζητήθηκαν στην κατ' ιδίαν συνάντηση των δυο ηγετών «κι αν ναι που οδηγηθήκαμε;». Τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ περιμένει αύριο ενημέρωση από τον υπουργό Εξωτερικών της διαρκούς επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων της Βουλής για τις ελληνοτουρκικές εξελίξεις.

Πρωτοβουλία για κύρωση των τριών πρωτοκόλλων συνεργασίας

Η κ. Κεχαγιά προανήγγειλε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «θα φέρει το επόμενο διάστημα προς κύρωση στην Βουλή των Ελλήνων τα τρία Πρωτόκολλα Συνεργασίας με τη Βόρεια Μακεδονία», τα οποία «η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη αποφεύγει να φέρει στο Κοινοβούλιο για μικροκομματικούς λόγους και για την τήρηση των ισορροπιών στο εσωτερικό της». Ζήτησε να πει η κυβέρνηση Μητσοτάκη «εάν προτίθεται να θέσει ζήτημα αποβολής του εθνικιστικού VMRO από το ΕΛΚ, είναι δηλαδή αδελφό κόμμα της ΝΔ εκεί που το κόμμα Μητσοτάκη λέει ότι πρωτοστατεί ή εάν για μία ακόμη φορά επιλέξει την κουραστική ακινησία».

Έθεσε το ερώτημα γιατί η κυβέρνηση -αφού ενοχλήθηκε από τη στάση της νέας προέδρου της Βόρειας Μακεδονίας - δεν φέρνει άμεσα στη Βουλή τα τρία μνημόνια συνεργασίας όπως επιτάσσει η Συμφωνία των Πρεσπών. Ερωτηθείσα σχετικά με επιχειρήματα της κυβέρνησης ότι η ελληνική πλευρά δεν πρέπει να γίνει επισπεύδουσα φέρνοντας τα προς κύρωση διότι έτσι θα χανόταν ένα διαπραγματευτικό χαρτί απέναντι στη νέα κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας, η κ. Κεχαγιά σχολίασε «πώς μια κυβέρνηση μπορεί να εμφανίζεται ως επισπεύδουσα ενώ έχουν περάσει 5 χρόνια διακυβέρνησης της και δεν έχει κάνει τίποτα για την κύρωση των πρωτοκόλλων». Υπογράμμισε δε, ότι ένα από αυτά αφορά τα ενταξιακά της Βόρειας Μακεδονίας στην ΕΕ και ρώτησε: «αυτό δεν θα ήταν διαπραγματευτικό χαρτί για τη χώρα μας να ασκεί πιέσεις προς τη Βόρεια Μακεδονία ώστε να συμμορφωθεί με τη Συμφωνία αλλιώς δεν θα ανοίξει ο δρόμος προς την ΕΕ;». Σχολίασε δε, πως άκουσε με μεγάλη δυσαρέσκεια στελέχη της κυβέρνησης ήδη να λένε ότι διαφωνούν με μια τέτοια πρωτοβουλία και ότι θα καταψηφίσουν.

Η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε ότι «η κυβέρνηση θα έπρεπε να ζητήσει συγγνώμη για την στάση της απέναντι στη Συμφωνία των Πρεσπών, μία στάση πατριδοκαπηλίας όπως άλλωστε και σε κάθε μέγα εθνικό θέμα». Σε ό,τι αφορά σημερινές δηλώσεις της κ. Μπακογιάννη, σχολίασε ότι «θα πρέπει να μας πει ποιοι είναι "ρεμπεσκέδες", δεδομένου ότι η ίδια ανέφερε στον ΣΚΑΪ ότι επί πέντε συναπτά έτη η ΝΔ και η κυβέρνησή της κωλυσιεργούν και δεν φέρνουν προς κύρωση τα τρία μνημόνια που απορρέουν από τη Συμφωνία των Πρεσπών».

Καταθέτει πρόταση νόμου για το φορολογικό

Η κ. Κεχαγιά ενόψει της προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή που έχει ζητήσει ο ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ για την ακρίβεια και η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 24 Μαΐου, είπε ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει καταθέσει πρόταση νόμου με μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας, «αλλά η κυβέρνηση Μητσοτάκη που δε νοιάζεται για τον κόσμο, τον απλό πολίτη, τον συνταξιούχο και το ελληνικό νοικοκυριό, δεν έχει πει κουβέντα για τα τις προτάσεις αυτές».

Σχολίασε ότι «μόνο ο κ. Μητσοτάκης σε ένα ρεσιτάλ παραπληροφόρησης σε συνέντευξή του στον Ελεύθερο Τύπο υποστήριξε ότι με τα μέτρα που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως αυτό της έκτακτης φορολόγησης σε ποσοστό 90% των υπερκερδών των τραπεζών θα κλείσουν οι τράπεζες». «Για μία ακόμη φορά ψέματα και κινδυνολογία, καταστροφολογία και μαύρο σκοτάδι. Δεν έχουν καταλάβει πως έχουν κουράσει;», είπε.

Προανήγγειλε, δε, ότι το επόμενο διάστημα ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ θα καταθέσει και πρόταση νόμου για το φορολογικό εξειδικεύοντας τις προτάσεις που παρουσίασε τον προηγούμενο Μάρτιο ο Στέφανος Κασσελάκης. Πρόσθεσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα υποβάλει και αίτηση κατάθεσης εγγράφων «για να φέρει η κυβέρνηση της ΝΔ το πλήρες κείμενο του μεσοπρόθεσμου που κατέθεσε στην Κομισιόν».

Ερωτηθείσα αν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπέρ ή κατά της άρσης της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, τόνισε ότι «σαφώς Είναι υπέρ της μονιμότητας στο δημόσιο τομέα» και πως «ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πει ότι θα επαναφέρει τον 13ο και 14ο μισθό στον δημόσιο τομέα, κάτι που απέρριψε κατηγορηματικά ο κ. Μητσοτάκης». Πρόσθεσε επίσης ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπέρ της αύξησης 10% στους μισθούς στο δημόσιο τομέα.

Η κ. Κεχαγιά ρωτήθηκε σχετικά με αναρτήσεις του κ. Πολάκη αναφορικά με την τακτική του ΣΥΡΙΖΑ στην πανδημία και το εμβολιαστικό πρόγραμμα, σημειώνοντας ότι «η τακτική του ΣΥΡΙΖΑ στα θέματα της πανδημίας είναι απολύτως γνωστή. Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο τότε πρόεδρος του και όλα τα στελέχη, τάχθηκαν ανεπιφύλακτα υπέρ του εμβολιασμού και αυτό εξακολουθεί να ισχύει».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

