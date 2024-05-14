Σημάδια σταθεροποίησης στο μέτωπο του Χαρκόβου βλέπει ο αρχηγός της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Ουκρανίας Κίριλο Μπουντάνοφ, υποβαθμίζοντας τις τελευταίες αναφορές για ρωσικά εδαφικά κέρδη.



Η κατάσταση στην περιφέρεια του Χαρκόβου «δεν είναι καταστροφική», και υπάρχουν δείκτες που δείχνουν σταθεροποίηση, υποστήριξε ο αρχηγός της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών μιλώντας την Τρίτη στη δημόσια ουκρανική τηλεόραση.



Τα ρωσικά στρατεύματα έχουν μπλοκαριστεί στα σύνορα στα οποία έφτασαν, σύμφωνα πάντα με τον Μπουντάνοφ. «Η επιχείρηση της Ουκρανίας για περαιτέρω σταθεροποίηση της κατάστασης και έναρξη της απώθησης των ρωσικών στρατευμάτων πίσω από τα σύνορα βρίσκεται σε εξέλιξη», είπε ο Μπουντάνοφ.

Για «μερική επιτυχία» της επίθεσης ρωσικών δυνάμεων κοντά στο χωριό Λουκιάντσι βόρεια της περιοχής του Χαρκόβου έκανε πάντως τη Δευτέρα λόγο ο ουκρανικός στρατός, αναφέροντας ότι εμπόδισε τις ρωσικές δυνάμεις να προχωρήσουν περαιτέρω.



Το γενικό επιτελείο ανακοίνωσε στην εφαρμογή Telegram ότι τα ρωσικά στρατεύματα συνεχίζουν τις επιθετικές ενέργειες και η Ουκρανία θα συνεχίσει να συγκεντρώνει τις δυνάμεις της στην περιοχή ανάλογα με την κατάσταση.



