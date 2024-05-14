Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Στο νοσοκομείο εξακολουθεί να νοσηλεύεται η μητέρα της άτυχης Κυριακής Γρίβα που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφο της έξω από το ΑΤ Αγίων Αναργύρων.

Η μητέρα της Κυριακής το προηγούμενο διάστημα είχε εκδηλώσει τάσεις αυτοκτονίας με αποτέλεσμα να μεταφερθεί άμεσα σε νοσοκομείο προτού προχωρήσει σε κάποια απόπειρα κατά της ζωής της.

Ο πόνος της μητέρας της Κυριακής είναι αβάσταχτος.

Σύμφωνα με τον συνήγορό της κ. Γιάννη Απατσίδη που μίλησε στον skai.gr ακόμη και το αίτημα να της δοθούν τα ρούχα του παιδιού της που φόραγε το μοιραίο εκείνο βράδυ δεν έχει απαντηθεί από τη διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών 43 μέρες μετά τη δολοφονία.

Σχολιάζοντας το πόρισμα της ΕΔΕ που είδε το φως της δημοσιότητας και καταλογίζει σοβαρότατες ευθύνες στους αστυνομικούς που είχαν βάρδια στο ΑΤ Αγίων Αναργύρων, όταν η Κυριακή είχε πάει να ζητήσει βοήθεια, ο κ. Απατσίδης υποστηρίζει πως και άλλοι και μάλιστα ανώτεροι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ έχουν ευθύνες που ούτε όμως έχουν διερευνηθεί ούτε έχουν αποδοθεί.

Καταγγείλει μάλιστα πως μέχρι σήμερα δεν έχει κληθεί η οικογένεια να συνεισφέρει στοιχεία παρά το ότι υπήρξε αίτηση της μητέρας.

Όσο για τον δολοφόνο της Κυριακής ο οποίος νοσηλεύεται στο ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού, ο κ. Απατσίδης δήλωσε χαρακτηριστικά: «Νοσηλεύεται με ιδιαίτερη στοργή εντός εισαγωγικών και προδέρμ, υπό την ευθύνη του καθηγητή ψυχιατρικής ο οποίος τον κουράρει στο ψυχιατρείο κρατουμένων Κορυδαλλού, ενώ άλλοι κρατούμενοι βαριά ασθενείς αντιμετωπίζονται με τρόπο που όλοι γνωρίζουμε».

Σε δελτίο Τύπου που εξέδωσαν οι συνήγοροι της μητέρας και της αδερφής της δολοφονημένης Κυριακής, Έλενα Τζούλη και Γιάννης Απατσίδης, προαναγγέλουν ότι θα υποβάλουν αναφορά στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη ζητώντας ακρόαση από την ίδια, «ώστε να ελεγχθεί ο περίεργος τρόπος -κατά κοινή παραδοχή- λειτουργίας του Τμήματος Ακροάσεων της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, υπό τη σημερινή Διεύθυνσή του, και να δοθεί ρητή εντολή για έρευνα παντός υπευθύνου όσο ψηλά και εάν αυτός ευρίσκεται και όσο από Ψηλά κι εάν καθοδηγεί τις εξελίξεις».

Στο δελτίο Τύπου αναφέρεται: «Οι συνήγοροι της μητέρας και της αδελφής της Κυριακής Γρίβα που δολοφονήθηκε από έναν δράστη, αλλά συνεχίζει να κατακρεουργείται από τις Αρχές, Έλενα Τζούλη και Γιάννης Απατσίδης, έχουμε να δηλώσουμε τα εξής:

Εδώ και έναν μήνα περίπου ζητήσαμε με αίτηση που υποβάλαμε, να κληθούμε για να συνεισφέρουμε στοιχεία στην ΕΔΕ σε βάρος αστυνομικών. Ουδέποτε μας απάντησαν, αγνοώντας έτσι, όχι εμάς, αλλά την ίδια τη μητέρα, μία μητέρα που εξαιτίας των Αρχών έχει καταρρεύσει ψυχολογικά και βρίσκεται στο μεταίχμιο ζωής και θανάτου.

Αμέσως μόλις δημοσιοποιήθηκε ότι εκδόθηκε πόρισμα της ΕΔΕ με επιλεκτική διαρροή και επιλεκτικές πειθαρχικές διώξεις ζητήσαμε από την Εισαγγελία Ακροάσεων να μας χορηγηθεί ο φάκελος της ΕΔΕ. Η αίτησή μας στηρίζεται στο Νόμο στην Ηθική και στην πάγια Νομολογία της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Παρόλα αυτά, μετά από μέρες περίσκεψης -ωσάν το αίτημά μας να μη γίνεται αντιληπτό πόσο εύλογο είναι- η αίτησή μας απορρίφθηκε ως δήθεν πρόωρη.

Πόσοι μήνες, μέρες, δευτερόλεπτα, κλάσματα δευτερολέπτων, πρέπει να περάσουν μετά από την κτηνώδη αυτή πράξη και τις ντροπιαστικές ενέργειες της Αστυνομίας, ώστε η Εισαγγελία να πατάξει αυτά τα φαινόμενα και να μη συμμετέχει έστω κατ' αποτέλεσμα εάν όχι ενεργά στην περιχαράκωση;

Είναι αυτονόητο ότι πλέον θα υποβάλουμε αναφορά στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κυρία Γεωργία Αδειλίνη και θα ζητήσουμε ακρόαση από την ίδια, ώστε να ελεγχθεί ο περίεργος τρόπος -κατά κοινή παραδοχή- λειτουργίας του Τμήματος Ακροάσεων της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, υπό τη σημερινή Διεύθυνσή του, και να δοθεί ρητή εντολή για έρευνα παντός υπευθύνου όσο ψηλά και εάν αυτός ευρίσκεται και όσο από Ψηλά κι εάν καθοδηγεί τις εξελίξεις.

Η μητέρα της Κυριακής Γρίβα δεν θα ξεχάσει ποτέ.

Εμείς ως συνήγοροί της θα φροντίσουμε να μην ξεχάσει κανείς.

Έλενα Τζούλη

Γιάννης Απατσίδης»

