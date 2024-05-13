Τους λόγους που ο τεχνοκράτης Αντρέι Μπελούσοφ αναλαμβάνει νέος υπουργός Άμυνας της Ρωσίας εν μέσω του πολέμου της Ουκρανίας επιχειρεί να αναλύσει το πρακτορείο Bloomberg.

O αιφνιδιαστικός ανασχηματισμός του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν την Κυριακή, με «θύμα» τον υπουργό Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού, σηματοδοτεί την αποφασιστικότητά του να κινητοποιήσει την πολεμική οικονομία της Ρωσίας για μια μακρά και εντεινόμενη σύγκρουση στην Ουκρανία κατά της Δύσης σχολιάζει στην ανάλυσή του το Bloomberg.



Ο Πούτιν όρισε τον τέως οικονομικό σύμβουλό του και αναπληρωτή πρωθυπουργό Αντρέι Μπελούσοφ, 65 ετών, νέο υπουργό Άμυνας στη θέση του Σοϊγκού. Ο διορισμός του Μπελούσοφ, ο οποίος υποστηρίζει εδώ και καιρό τον μεγαλύτερο κρατικό έλεγχο της οικονομίας, «δεν έχει να κάνει με τη στρατιωτική ηγεσία», δήλωσε στο Telegram η Τατιάνα Στανοβάγια, ιδρύτρια της εταιρείας πολιτικών συμβούλων R.Politik. «Έχει να κάνει με το ‘’Gosplan’’», είπε, μια αναφορά στον κρατικό σχεδιασμό της Σοβιετικής εποχής.



Ο Ρώσος πρόεδρος κατέληξε στην απόφασή του να διορίσει τον Μπελούσοφ εν μέρει επειδή είναι μελετητής της Ιστορίας, και είχε κατά νου το παράδειγμα του πρώην υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ Ρόμπερτ ΜακΝαμάρα, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει τις κυβερνητικές συζητήσεις, ο οποίος ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος.



Ως υπουργός Άμυνας υπό τους προέδρους Τζον Φίτζεραλντ Κένεντι και Λίντον Τζόνσον τη δεκαετία του ’60, κατά τη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ, ο ΜακΝαμάρα προχώρησε σε ολικό ανασχεδιασμό της στρατιωτικής εφοδιαστικής αλυσίδας για να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα.



Σύμφωνα με το Bloomberg, η απομάκρυνση του Σοϊγκού από τον Πούτιν, ο οποίος ήταν ένας από τους στενότερους συμμάχους του, μπορεί να αντανακλά την απογοήτευση του Ρώσου προέδρου για την αποτυχία να νικήσει την Ουκρανία σε έναν πόλεμο που επρόκειτο να διαρκέσει για μερικές μέρες και είναι σήμερα στον τρίτο χρόνο, με εκατοντάδες χιλιάδες Ρώσους στρατιώτες νεκρούς ή τραυματίες. Ο τέως υπουργός Άμυνας της Ρωσίας ήταν ο στόχος ανταρσίας από τον επικεφαλής της Wagner Γεβγκένι Πριγκόζιν, ο οποίος τον κατηγόρησε για τις επανειλημμένες ρωσικές αποτυχίες στο πεδίο της μάχης.



Ο Πούτιν είναι αποφασισμένος να επιτύχει έναν ελάχιστο πολεμικό στόχο, δηλαδή τον πλήρη έλεγχο του Ντονμπάς (ανατολική Ουκρανία). Όπως ο Σόιγκου, ο Μπελούσοφ αναλαμβάνει το υπουργείο Άμυνας χωρίς στρατιωτικό υπόβαθρο. Με την Ουκρανία να αρχίζει να λαμβάνει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε νέα στρατιωτική βοήθεια από τις ΗΠΑ και τους Ευρωπαίους συμμάχους της, η Ρωσία αντιμετωπίζει την πρόκληση να μεγιστοποιήσει την αποτελεσματικότητα των δικών της αμυντικών δαπανών, οι οποίες αυξάνονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.



Είναι ενδεικτικό ότι οι κρατικές δαπάνες για το υπουργείο Άμυνας και τον τομέα ασφαλείας της Ρωσίας πλησιάζουν το 6,7% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, προσεγγίζοντας τα επίπεδα που έφτασε η Σοβιετική Ένωση στο αποκορύφωμα του Ψυχρού Πολέμου τη δεκαετία του 1980, δήλωσε τη Δευτέρα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax. Αν και τα επίπεδα δαπανών δεν είναι ακόμη «κρίσιμα», ο Πούτιν επέλεξε τον Μπελούσοφ λόγω της ανάγκης για «οικονομική ανταγωνιστικότητα» στο υπουργείο Άμυνας, είπε ο Πεσκόφ, ανέφερε το Interfax.



«Ο διορισμός του Μπελούσοφ είναι ένα σημάδι ότι η ρωσική οικονομία μετατρέπεται σε πολεμική οικονομία», σχολίασε ο Αντρέι Κολέσνικοφ, ανώτερος συνεργάτης στο Ιδρυμα Κάρνεγκι για τη Διεθνή Ειρήνη στη Μόσχα.



Πηγή: skai.gr

