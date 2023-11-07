Ο υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ αποκάλεσε την Τρίτη τη Λωρίδα της Γάζας ως «τη μεγαλύτερη βάση τρομοκρατίας της ανθρωπότητας», και απέρριψε κατηγορηματικά οποιαδήποτε ανθρωπιστική παύση προτού οι παλαιστινιακές τρομοκρατικές ομάδες απελευθερώσουν τους περισσότερους από 240 ομήρους που κρατούν.



Σε μια τηλεοπτική δήλωση, ο Γκάλαντ ανέφερε ότι οι χερσαίες δυνάμεις του IDF έχουν εισβάλει σε προπύργια τρομοκρατίας στη Γάζα «από όλες τις κατευθύνσεις, σε τέλειο συντονισμό με τις θαλάσσιες και εναέριες δυνάμεις» και «σφίγγουν τον κλοιό» γύρω από την πόλη της Γάζας.



Όπως τόνισε, ο αρχηγός της Χαμάς Γιαχία Σινγουάρ «κρύβεται στο καταφύγιό του και δεν έχει επαφή με τους συνεργάτες του», υποσχόμενος ξανά να τον εξοντώσει. Σχετικά με τα διεθνή αιτήματα για ανθρωπιστικές παύσεις, ο Γκάλαντ διεμήνυσε ότι «οι ανθρωπιστικές παύσεις, για μένα, σημαίνει πρώτα και κύρια τους ομήρους, οι οποίοι κρατούνται ζώα. Δεν θα υπάρξει ανθρωπιστική εκεχειρία χωρίς [την επιστροφή] των ομήρων».

Γιαχία Σινγουάρ



Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν προωθηθεί βαθιά στην πόλη της Γάζας «στην καρδιά της Γάζας», σύμφωνα με διοικητή των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων.

«Για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες, ο ισραηλινός στρατός πολεμά στην καρδιά της πόλης της Γάζας. Στην καρδιά της τρομοκρατίας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υποστράτηγος Γιαρόν Φίνκελμαν.



«Κάθε μέρα και κάθε ώρα οι δυνάμεις μας σκοτώνουν ενόπλους, αποκαλύπτουν σήραγγες καταστρέφουν όπλα και συνεχίζουν προς τα εχθρικά κέντρα», είπε ο στρατηγός Φίνκελμαν.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έδωσε ο IDF, περισσότεροι απο 14.000 στόχοι της Χαμάς έχουν πληγεί, ενώ έχουν καταστραφεί πάνω από 100 τούνελ.



Από πλευρά της, η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε ότι οι μαχητές της προκαλούσαν μεγάλες απώλειες και ζημιές στις προελαύνουσες ισραηλινές δυνάμεις.

Στον εντοπισμό και την καταστροφή των τούνελ της Χαμάς στην περιοχή Μπέιτ Χανούν, στη Γάζα προχώρησε ο ισραηλινός στρατός, ο οποίος εντείνει τη μεγάλη επιχείρηση για την εξολόθρευση της παλαιστινιακής οργάνωσης μετά τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου.

IDF says it has uncovered more tunnels in the northern Gaza Strip, near a ferris wheel and a university.



The IDF says paratroopers operating in northern Gaza found a tunnel adjacent to an old amusement park.



Another paratroopers team operating with forces of the 7th Armored… pic.twitter.com/2G4cg51EsV — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 7, 2023

Ο IDF ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκε και καταστράφηκε ένας ικανός αριθμός τούνελ της Χαμάς στην περιοχή.

Η Χαμάς το 2021 ισχυρίστηκε ότι κατασκεύασε τούνελ 500 χιλιομέτρων κάτω από τη Γάζα, αν και δεν είναι σαφές εάν αυτός ο αριθμός ήταν ακριβής. Εν μέσω χερσαίου, θαλάσσιου και αεροπορικού αποκλεισμού από το Ισραήλ και χερσαίου αποκλεισμού από την Αίγυπτο από το 2007, οι σήραγγες χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ανθρώπων και αγαθών και στεγάζουν τα κέντρα διοίκησης της Χαμάς.

