Θανάσης Γκαβός

Παρουσιάζεται σήμερα στο Λονδίνο το πόρισμα επταετούς έρευνας για το μεγαλύτερο σκάνδαλο και την «τραγικότερη καταστροφή» που έχει συμβεί ποτέ στο βρετανικό σύστημα δημόσιας υγείας (NHS).

Περίπου 30.000 ασθενείς την περίοδο 1970-1991 υποβλήθηκαν σε μετάγγιση με μολυσμένο αίμα, με αποτέλεσμα να προσβληθούν με ασθένειες όπως ηπατίτιδα C και HIV. Περίπου 3.000 εξ αυτών πέθαναν.

Το σημερινό πόρισμα από την ανεξάρτητη Έρευνα περί Μολυσμένου Αίματος αναμένεται να εκτείνεται σε περισσότερες από 2.000 σελίδες.

Εκτιμάται ότι θα ασκεί σφοδρή κριτική σε πολλούς αρμόδιους φορείς και η κυβέρνηση Σούνακ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα αποδεχθεί πλήρως τα συμπεράσματα και τις συστάσεις, ετοιμάζοντας ένα πακέτο αποζημιώσεων ρεκόρ, ύψους 10 δισεκατομμυρίων λιρών.

Το πόρισμα θα παρουσιαστεί από τον επικεφαλής της έρευνας σερ Μπράιαν Λάνγκσταφ λίγο μετά από το μεσημέρι τοπική ώρα σε αίθουσα στο κεντρικό Λονδίνο, ενώπιον χιλίων θυμάτων και συγγενών τους.

Αργότερα το απόγευμα σε έκτακτη δήλωση στη Βουλή των Κοινοτήτων ο πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ αναμένεται να εκφράσει τη βαθιά λύπη της κυβέρνησης, απολογούμενος για τα τραγικά λάθη που διεπράχθησαν στο πλαίσιο αυτού του σκανδάλου.

Τις τελευταίες ημέρες τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης παρουσιάζουν εκ νέου ιστορίες θυμάτων και συγγενών τους, που επί δεκαετίες υπέφεραν και εξακολουθούν να υποφέρουν λόγω των μεταγγίσεων με μολυσμένο αίμα.

Η μία κατηγορία θυμάτων ήταν αιμοφιλικοί ασθενείς που στη δεκαετία του '70 υποβάλλονταν σε μία καινούρια θεραπεία με πλάσμα αίματος από δωρητές. Ωστόσο, το NHS χρησιμοποίησε για αυτές τις θεραπείες δόσεις αίματος, γνωστές ως Factor VIII και Factor IX, που είχαν εισαχθεί από τις ΗΠΑ παρά τις προειδοποιήσεις ότι προέρχονταν από δωρητές υψηλού ρίσκου, όπως κρατούμενους σε φυλακές και ναρκομανείς.

Η δεύτερη κατηγορία ασθενών που εκτέθηκαν σε κίνδυνο ήταν άνθρωποι που υποβλήθηκαν σε μετάγγιση μετά από επιπλοκές σε τοκετούς, ατυχήματα ή θεραπείες ρουτίνας. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν χρησιμοποιήθηκε εισαγόμενο αίμα, αλλά και πάλι χρησιμοποιήθηκαν μολυσμένες δόσεις αίματος, κυρίως με ηπατίτιδα C.

Η έρευνα που ολοκληρώνεται σήμερα με την ανακοίνωση του πορίσματος άρχισε το 2017 με εντολή της τότε πρωθυπουργού Τερέζα Μέι.

