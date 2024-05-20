Ανακοίνωση εξέδωσε πριν λίγη ώρα η Νέα Δημοκρατία, με την οποία συγχαίρει τη Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών (ΔΚΜ) και τον Γιώργο Στασινό για την εκ νέου πρωτιά στις εκλογές του Τεχνικού Επιμελιτηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ).

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Πειραιώς:

«Η Νέα Δημοκρατία συγχαίρει τη Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών (ΔΚΜ) και τον επικεφαλής της Πρόεδρο, Γιώργο Στασινό, για την ανάδειξή της σε πρώτη δύναμη στις εκλογές του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.



Είναι σημαντικό ότι η ΔΚΜ καταγράφει την τέταρτη συνεχόμενη εκλογική νίκη της και μάλιστα με νέα αύξηση του ποσοστού της, που για πρώτη φορά τις τελευταίες δεκαετίες ξεπερνά το 40%.



Ένα αποτέλεσμα που συνιστά επιβράβευση του έργου που επιτελούν τα τελευταία χρόνια η παράταξη και ο επικεφαλής της, αλλά και εντολή συνέχειας των πρωτοβουλιών που έχουν αναληφθεί.



Η ψήφος των μηχανικών αποτελεί ταυτόχρονα ένα ξεκάθαρο μήνυμα εμπιστοσύνης στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας και στη μεταρρυθμιστική πολιτική που υλοποιεί ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας».

