Επίσημη πρώτη σήμερα για τα νέα ηλεκτρικά λεωφορεία που απέκτησε ο στόλος του ΟΑΣΘ.

Από την έναρξη της πρωινής βάρδιας, ήδη κυκλοφορούν στην πόλη 17 από τα συνολικά 110 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία.

Προς το παρόν, τα οχήματα αυτά εκτελούν τα δρομολόγια των γραμμών 21 (Εύοσμος – Αριστοτέλους) και 29 (Πολίχνη – Αριστοτέλους) του ΟΑΣΘ στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Τα ηλεκτρικά λεωφορεία είναι 12μετρα, χωρητικότητας 75 επιβατών.

Η αυτονομία τους ξεπερνά με άνεση τα 300 χιλιόμετρα. Όλα τους διαθέτουν σύστημα κλιματισμού, εξαερισμού, ανακλινόμενα παράθυρα, θύρες usb, ειδική θέση για αναπηρικό αμαξίδιο και ράμπα για την πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρίες στη μεσαία θύρα. Είναι αθόρυβα και μηδενικών εκπομπών ρύπων.

