1. 801,5 μ.: Μια παράσταση για την υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ιωαννίνων στο Θέατρο Τζένη Καρέζη

Ήταν 6 Φεβρουαρίου του 2015, όταν ο Βαγγέλης Γιακουμάκης αναγκάστηκε να φύγει από τη ζωή. Δεν γνωρίζουμε τι μπορεί να σκεφτόταν, τι να ήθελε να πει παρά μόνο ερμηνείες είμαστε σε θέση να κάνουμε. Αυτό που γνωρίζουμε είναι πως βρέθηκε 800 μέτρα μακριά από τη σχολή του, ενώ διένυσε ακόμα 1,5 μ., πριν χαθεί για πάντα. Σε μια κοινωνία που επιμελώς καλύπτει τις παθογένειές της, όπου η άκρατη βία μεταξύ νέων παιδιών είναι καθημερινό φαινόμενο, το θέατρο ντοκουμέντο έρχεται να υπενθυμίσει για ακόμη μια φορά τα οικεία κακά. Η υπόθεση του Βαγγέλη αποτελεί την αφορμή να ακούσουμε αυτούς και αυτές που δεν τους δόθηκε ποτέ η ευκαιρία να μιλήσουν. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Χάρης Πεχλιβανίδης. Παίζουν: Αφροδίτη Αθανασιάδου, Μαρία Αποστολακέα, Κίκα Ζαχαριάδου, Γιάννης Κοντός, Φάνης Κοσμάς.

Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00

Κανονικό 15€, μειωμένο 12€ (για φοιτητές, ανέργους και ΑμεΑ, με την επίδειξη της αντίστοιχης ταυτότητας/κάρτας)

Θέατρο Τζένη Καρέζη, Ακαδημίας 3, Αθήνα

O Θεόδωρος Κουρεντζής και η Utopia Orchestra στο Μέγαρο Μουσικής

Ο πολυβραβευμένος αρχιμουσικός έρχεται για άλλη μια φορά στην Αθήνα παρουσιάζοντας μια διαφορετική εκτέλεση της Ένατης συμφωνίας του Μπρούκνερ στο Μέγαρο Μουσικής. Ας φανταστούμε ένα σύνολο εκλεκτών μουσικών από όλον τον κόσμο: από την Αυστραλία ως το Περού και από την Ιαπωνία ως τις Ηνωμένες Πολιτείες, με αποδεδειγμένες ικανότητες τόσο ως σολίστ όσο και στη μουσική διάδραση.

Οι μουσικοί αυτοί εμφορούνται από την κοινή διάθεση να υπηρετήσουν την τέχνη τους με ασυμβίβαστη αφοσίωση και όραμα, ως μέλη όχι απλώς μιας συνηθισμένης ορχήστρας αλλά μιας ζωντανής καλλιτεχνικής κοινότητας, κάνοντας μουσική αλλά και ευρύτερα πνευματική προετοιμασία πάνω στα έργα που (συν)αποφασίζουν κάθε φορά να ερμηνεύσουν. Και έχουν ως μαέστρο τους, πρώτο μεταξύ ίσων, τον Θεόδωρο Κουρεντζή, έναν καλλιτέχνη που χρόνια τώρα ταράζει τα ύδατα του διεθνούς μουσικού γίγνεσθαι με προσεγγίσεις ρηξικέλευθες, καινοφανείς, ακραία παθιασμένες αλλά και εγκεφαλικά σχεδιασμένες μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, προσεγγίσεις που προκαλούν αντιδράσεις ενθουσιασμού, αν όχι παροξυσμού, σε όποιο μέρος του πλανήτη και αν γίνονται πράξη. Όλα αυτά ακούγονται ιδανικά, αν όχι αποκυήματα της φαντασίας· κι όμως, από το 2022 είναι μια πραγματικότητα που ονομάζεται Utopia. Αυτή η ιδεώδης μουσική πραγματικότητα θα χαρίσει στο φιλόμουσο αθηναϊκό κοινό μία εκτέλεση της Ένατης συμφωνίας του Μπρούκνερ, η οποία υπόσχεται να αποτελέσει εμπειρία ζωής για τους ακροατές της.

Δευτέρα 20/5 και Τρίτη 21/5 στις 20:30

15-100€

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Αθήνα

Forsaken Places: Έκθεση φωτογραφίας της Υπατίας Κορνάρου και της Ελισσάβετ Ευσταθίου στο TAF

Η δυαδική έκθεση φωτογραφίας της Υπατίας Κορνάρου και της Ελισσάβετ Ευσταθίου με τίτλο «Forsaken Places» φιλοξενείται στο T.A.F. / the art foundation. Είναι εμπνευσμένη από τη διαχρονικότητα ενός εγκαταλελειμμένου χώρου – τόπου ο οποίος εσωκλείει τη διήγηση ανθρώπινων ιστοριών. Ουσιαστικά παρουσιάζει το «ψυχογράφημα» ενός εγκαταλελειμμένου χώρου μέσω του «εννοιολογικού πλαισίου» και της «ντοκιμαντέρ καταγραφής». Η απόδοση του έργου έχει νεωτεριστικό χαρακτήρα που επιτρέπει την πολυεπίπεδη αναγνωστικότητά του. Η εστίαση στο ανθρώπινο στίγμα, η διεισδυτική οπτική και η αφαιρετικότητα είναι μερικά από τα στοιχεία που συνθέτουν την αισθητική των κάδρων. Επειδή πρόκειται για δυαδική έκθεση, οι φωτογράφοι Υπατία Κορνάρου και Ελισσάβετ Ευσταθίου διαφοροποιούνται μέσα από το προσωπικό ύφος της καλλιτεχνικής τους ταυτότητας. Το κοινό τους σημείο είναι οι «τόποι συνάντησης».

Καθημερινά στις 17:00 – 22:00

Είσοδος ελεύθερη

T.A.F. / the art foundation, Νορμανού 5, Μοναστηράκι Αθήνα (δίπλα στο μετρό Μοναστηράκι)

