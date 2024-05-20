Η Ryanair ανακοίνωσε σήμερa τα πιο υψηλά ετήσια κέρδη της ιστορίας της, καθώς σημειώθηκε αύξηση στα καθαρά κέρδη κατά 34%, στα 1,92 δισ. ευρώ. Η κίνηση αυξήθηκε κατά 9%, σε 184 εκατ. επιβάτες και τα έσοδα κατά 25%, στα 13,44 δισ. ευρώ.

Στην αύξηση της επιβατικής κίνησης συνεισέφερε και το γεγονός ότι το Πάσχα των Καθολικών έπεσε φέτος στα τέλη Μαρτίου.

«Έχουμε αποπληρώσει τα ομόλογα, είχαμε €1,4 δισ. σε μετρητά στο τέλος του 2023 και για αυτό το διοικητικό συμβούλιο έχει τώρα την αυτοπεποίθηση, πέρα από το πρόγραμμα τακτικού μερίσματος, να επιστρέψει τα 700 εκατομμύρια στους μετόχους», σημείωσε στο CNBC o οικονομικός διευθυντής της αεροπορικής.

Πηγή: skai.gr

