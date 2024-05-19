Συντριβή ελικοπτέρου Ραΐσι: Oι καρδιές μας με τον λαό του Ιράν λέει η Χαμάς

Οι καρδιές μας είναι με τον λαό του Ιράν, δηλώνει η Χαμάς στο περιθώριο της συντριβής του ελικοπτέρου που μετέφερε τον Ιρανό πρόεδρο Ραΐσι.

Ο εκπρόσωπος της Χαμάς, Ezzat al-Rashq, ανέφερε χαρακτηριστικά σε σχετική ανακοίνωση πως η καρδιά μας είναι με το ιρανικό έθνος ως φίλο και αδελφό.

Ζητούμε από τον Παντοδύναμο θεό έλεος και πρόνοια για τον πρόεδρο και τον υπουργό Εξωτερικών και τους συντρόφους τους.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, το ελικόπτερο στο οποίο επέβαινε ο προέδρος Εμπραχίμ Ραΐσι πραγματοποίησε «ανώμαλη προσγείωση» το απόγευμα της Κυριακής.

Το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA ανέφερε ότι στο ελικόπτερο επέβαιναν ο Ραΐσι καθώς και ο υπουργός Εξωτερικών Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν και τοπικοί αξιωματούχοι.

Το περιστατικό, για το οποίο οι πληροφορίες παραμένουν συγκεχυμένες καθώς οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για «ατύχημα», επιβεβαίωσε ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας, Αχμέντ Βαχίντι, στην κρατική τηλεόραση, αναφέροντας ότι ένα από τα ελικόπτερα συνοδείας που μετέφερε τον πρόεδρο του Ιράν Εμπραχίμ Ραΐσι πραγματοποίησε «ανώμαλη προσγείωση», προσθέτοντας ότι οι ομάδες διάσωσης δυσκολεύονται να φθάσουν στο σημείο λόγω των δύσκολων καιρικών συνθηκών.

Το πρακτορείο Tasnim μετέδωσε ότι στο σημείο σπεύδουν οκτώ ασθενοφόρα με το Reuters να κάνει λόγο για «ανησυχητικές» πληροφορίες, επικαλούμενο ιρανική πηγή.

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε την Κυριακή προσευχές για την ασφάλεια του προέδρου του Ιράν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.