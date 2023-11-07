Επίθεση με ρουκέτες δέχθηκε την Τρίτη το Ισραήλ από νότο και βορρά.

Ήχησαν σειρήνες στο Ασντόντ στο νότο, και σε Γαλιλαία και στα υψίπεδα του Γκολάν στον βορρά.



Τηλεοπτικά πλάνα έδειξαν ένα μπαράζ ρουκετών που εκτοξεύθηκαν από τη Γάζα στο Ασντόντ και σε κοντινές κοινότητες. Δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για ζημιές ή θύματα.

🚨 Missile sirens ring in occupied Asdod following a barrage of rockets fired by the resistance in #Gaza. pic.twitter.com/xoCmFx8JL1 — Bent Bladi (@Jihane09876) November 7, 2023

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επίσης ότι 20 ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο στο βορρά.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανακοίνωσε ότι περίπου 20 ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο στο βόρειο Ισραήλ, με τις σειρήνες να σημαίνουν συναγερμό στη Γαλιλαία και στο Γκολάν.

Οι ισραηλινές δυνάμεις απάντησαν με πυρά πυροβολικού προς τις θέσεις που εκτοξεύτηκαν οι πύραυλοι.

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές.



Πηγή: skai.gr

