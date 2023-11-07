Λογαριασμός
Ο Ισραηλινός στρατός καταστρέφει τα τούνελ της Χαμάς στην Μπέιτ Χανούν - Δείτε βίντεο

Η επιχείρηση του IDF για την καταστροφή των τούνελ της παλαιστινιακής οργάνωσης εντείνεται στην περιοχή της Γάζας - Νέες επιθέσεις με ρουκέτες στο νότιο και βόρειο Ισραήλ

IDF

Στον εντοπισμό και την καταστροφή των τούνελ της Χαμάς στην περιοχή Μπέιτ Χανούν, στη Λωρίδα της Γάζας προχώρησε ο ισραηλινός στρατός, ο οποίος εντείνει τη μεγάλη επιχείρηση για την εξολόθρευση της παλαιστινιακής οργάνωσης μετά τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου.

Ο IDF ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκε και καταστράφηκε ένας ικανός αριθμός τούνελ της Χαμάς στην περιοχή.

Η Χαμάς το 2021 ισχυρίστηκε ότι κατασκεύασε τούνελ 500 χιλιομέτρων κάτω από τη Γάζα, αν και δεν είναι σαφές εάν αυτός ο αριθμός ήταν ακριβής. Εν μέσω χερσαίου, θαλάσσιου και αεροπορικού αποκλεισμού από το Ισραήλ και χερσαίου αποκλεισμού από την Αίγυπτο από το 2007, οι σήραγγες χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ανθρώπων και αγαθών και στεγάζουν τα κέντρα διοίκησης της Χαμάς.

Νέες επιθέσεις με ρουκέτες στο νότιο και βόρειο Ισραήλ

Επίθεση με ρουκέτες δέχθηκε την Τρίτη το Ισραήλ από νότο και βορρά. 

Ήχησαν σειρήνες στο Ασντόντ στο νότο, και σε Γαλιλαία και στα υψίπεδα του Γκολάν στον βορρά. 

Τηλεοπτικά πλάνα έδειξαν ένα μπαράζ ρουκετών που εκτοξεύθηκαν από τη Γάζα στο Ασντόντ και σε κοντινές κοινότητες. Δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για ζημιές ή θύματα. 

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επίσης ότι 20 ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο στο βορρά. 

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανακοίνωσε ότι περίπου 20 ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο στο βόρειο Ισραήλ, με τις σειρήνες να σημαίνουν συναγερμό στη Γαλιλαία και στο Γκολάν.

Οι ισραηλινές δυνάμεις απάντησαν με πυρά πυροβολικού προς τις θέσεις που εκτοξεύτηκαν οι πύραυλοι. 

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές.
 

