Ο Ισραηλινός στρατός καταστρέφει τα τούνελ της Χαμάς στην Μπέιτ Χανούν - Δείτε βίντεο

Στον εντοπισμό και την καταστροφή των τούνελ της Χαμάς στην περιοχή Μπέιτ Χανούν, στη Λωρίδα της Γάζας προχώρησε ο ισραηλινός στρατός, ο οποίος εντείνει τη μεγάλη επιχείρηση για την εξολόθρευση της παλαιστινιακής οργάνωσης μετά τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου.

Ο IDF ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκε και καταστράφηκε ένας ικανός αριθμός τούνελ της Χαμάς στην περιοχή.

⚠️IDF says that a Hamas terror tunnel was uncovered and destroyed in Beit Hanoun area, the operation was carried out by the nephew of Ofir Liebshtein , the head of the Sha’ar HaNegev regional council which was murdered during the Simchat Tora massacre on October 7th#Israel #Gaza pic.twitter.com/GWw1OCRhrx — Swords of Steel (@ignis_fatum) November 7, 2023

Η Χαμάς το 2021 ισχυρίστηκε ότι κατασκεύασε τούνελ 500 χιλιομέτρων κάτω από τη Γάζα, αν και δεν είναι σαφές εάν αυτός ο αριθμός ήταν ακριβής. Εν μέσω χερσαίου, θαλάσσιου και αεροπορικού αποκλεισμού από το Ισραήλ και χερσαίου αποκλεισμού από την Αίγυπτο από το 2007, οι σήραγγες χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ανθρώπων και αγαθών και στεγάζουν τα κέντρα διοίκησης της Χαμάς.

IDF says it has uncovered more tunnels in the northern Gaza Strip, near a ferris wheel and a university.



The IDF says paratroopers operating in northern Gaza found a tunnel adjacent to an old amusement park.



Another paratroopers team operating with forces of the 7th Armored… pic.twitter.com/2G4cg51EsV — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 7, 2023

Νέες επιθέσεις με ρουκέτες στο νότιο και βόρειο Ισραήλ

Επίθεση με ρουκέτες δέχθηκε την Τρίτη το Ισραήλ από νότο και βορρά.

Ήχησαν σειρήνες στο Ασντόντ στο νότο, και σε Γαλιλαία και στα υψίπεδα του Γκολάν στον βορρά.



Τηλεοπτικά πλάνα έδειξαν ένα μπαράζ ρουκετών που εκτοξεύθηκαν από τη Γάζα στο Ασντόντ και σε κοντινές κοινότητες. Δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για ζημιές ή θύματα.

🚨 Missile sirens ring in occupied Asdod following a barrage of rockets fired by the resistance in #Gaza. pic.twitter.com/xoCmFx8JL1 — Bent Bladi (@Jihane09876) November 7, 2023

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επίσης ότι 20 ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο στο βορρά.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανακοίνωσε ότι περίπου 20 ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο στο βόρειο Ισραήλ, με τις σειρήνες να σημαίνουν συναγερμό στη Γαλιλαία και στο Γκολάν.

Οι ισραηλινές δυνάμεις απάντησαν με πυρά πυροβολικού προς τις θέσεις που εκτοξεύτηκαν οι πύραυλοι.

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές.



Πηγή: skai.gr

