Η Παλαιστινιακή Αρχή αρνείται την επίθεση στην αυτοκινητοπομπή του Μαχμούτ Αμπάς

Στη διάψευση των αναφορών στα τουρκικά ΜΜΕ περί επίθεσης ενόπλων στην αυτοκινητοπομπή του Μαχμούτ Αμπάς στη Δυτική Όχθη προχώρησε η Παλαιστινιακή Αρχή.
Ισραηλινά Μέσα, τα οποία επικαλούνται αξιωματούχους της Χαμάς, αναφέρουν ότι προκλήθηκε σύγχυση στα τουρκικά ΜΜΕ και ότι δεν υπήρξε επίθεση εναντίον του ηγέτη της Παλαιστινιακής Αρχής.
JUST IN: The Palestinian Authority has denied widespread reports of any assassination attempt against President Mahmoud Abbas— The Spectator Index (@spectatorindex) November 7, 2023
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.