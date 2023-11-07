Η Παλαιστινιακή Αρχή αρνείται την επίθεση στην αυτοκινητοπομπή του Μαχμούτ Αμπάς

Στη διάψευση των αναφορών στα τουρκικά ΜΜΕ περί επίθεσης ενόπλων στην αυτοκινητοπομπή του Μαχμούτ Αμπάς στη Δυτική Όχθη προχώρησε η Παλαιστινιακή Αρχή.

Ισραηλινά Μέσα, τα οποία επικαλούνται αξιωματούχους της Χαμάς, αναφέρουν ότι προκλήθηκε σύγχυση στα τουρκικά ΜΜΕ και ότι δεν υπήρξε επίθεση εναντίον του ηγέτη της Παλαιστινιακής Αρχής.

JUST IN: The Palestinian Authority has denied widespread reports of any assassination attempt against President Mahmoud Abbas — The Spectator Index (@spectatorindex) November 7, 2023

Πηγή: skai.gr

