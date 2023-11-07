Λογαριασμός
Η Παλαιστινιακή Αρχή αρνείται την επίθεση στην αυτοκινητοπομπή του Μαχμούτ Αμπάς

Αναφορές στα ισραηλινά ΜΜΕ

Αμπάς

Στη διάψευση των αναφορών στα τουρκικά ΜΜΕ περί επίθεσης ενόπλων στην αυτοκινητοπομπή του Μαχμούτ Αμπάς στη Δυτική Όχθη προχώρησε η Παλαιστινιακή Αρχή.

Ισραηλινά Μέσα, τα οποία επικαλούνται αξιωματούχους της Χαμάς, αναφέρουν ότι προκλήθηκε σύγχυση στα τουρκικά ΜΜΕ και ότι δεν υπήρξε επίθεση εναντίον του ηγέτη της Παλαιστινιακής Αρχής.

