Διαρρήκτες μπήκαν στο σπίτι της πρώην του Νεϊμάρ και έψαχναν την κόρη τους

Η πρώην σύντροφος του Νεϊμάρ, Μπρούνα Μπιανκάρντι, πέρασε δύσκολες ώρες αφού διαρρήκτες εισέβαλλαν στο σπίτι της και έψαχναν τη νεογέννητη κόρη της.

Αφού είδαν ότι δεν είναι εκεί και βρίσκονταν μόνο οι γονείς της 28χρονης, τους έδεσαν, με την Αστυνομία τελικά να προχωράει στη σύλληψη ενός υπόπτου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρει:

«Η Αστυνομία της Κότια διερευνά ληστεία σπιτιού που σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (07/11). Σύμφωνα με πληροφορίες, τρεις ένοπλοι μπήκαν στην κατοικία και κατατρόπωσαν τα θύματα ηλικίας 50 και 52 ετών.

Οι ύποπτοι έκλεψαν τσάντες, ρολόγια και κοσμήματα. Επί της πράξης συνελήφθη ένας 20χρονος. Ήδη εντοπίστηκε ο δεύτερος δράστης και συνεχίζονται οι προσπάθειες για τον εντοπισμό του τρίτου, καθώς και της σύλληψής τους».





