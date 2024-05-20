My Style Rocks: Πασαρέλα με καυτά σορτς – Δείτε βίντεο

MY STYLE ROCKS

με την Κατερίνα Καραβάτου

Τα καυτά σορτς πρωταγωνιστούν σήμερα στην πασαρέλα του My Style Rocks με τις διαγωνιζόμενες να βάζουν τα δυνατά τους για να εντυπωσιάσουν.

Τα λόγια του Στέλιου Κουδουνάρη στο προηγούμενο επεισόδιο έδωσαν μία ώθηση στην Ιωάννα η οποία νιώθει απελευθερωμένη και η εμφάνισή της είναι σαν να κάνει το δικό της restart στο διαγωνισμό!

Η Σιμόν φέρνει στην πασαρέλα μία νέα τάση στα σορτς και ένα look με αρκετό styling που δίνει ιδέες! Στον αντίποδα βρίσκεται η εμφάνιση της Casablanca η οποία παραδέχεται πως διανύει μία κακή εβδομάδα όπου δεν της αρέσει τίποτα…

Η βαθμολογία που βάζει η Νικολίνα στη Ζέτα γίνεται αφορμή για νέες συζητήσεις και διαφωνίες.

Η Μπι δεν αισθάνεται άνετα με το task και το έχει μοιραστεί με τις υπόλοιπες fashionistas. Ο αρνητικός σχολιασμός της Ζέτας στο look της φέρνει την έντονη αντίδραση της Μπι η οποία θεωρεί πως το κάνει επίτηδες…

Δείτε το τρέιλερ:



