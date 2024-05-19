Ελικόπτερο που μετέφερε τον Ιρανό Πρόεδρο Εμπραχίμ Ραΐσι και τον υπουργό Εξωτερικών, Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν, συνετρίβη την Κυριακή καθώς πετούσε πάνω από ορεινό έδαφος με πυκνή ομίχλη κατά την επιστροφή έπειτα από μια επίσκεψη στα σύνορα με το Αζερμπαϊτζάν, δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters .

Ο αξιωματούχος είπε ότι οι ζωές του Ραΐσι και του υπουργού Εξωτερικών Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν «βρίσκονται σε κίνδυνο».

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA ανέφερε πως ο υπουργός Εξωτερικών, Χοσεΐν Αμίρ-Αμπντολαχιάν, ήταν ανάμεσα στους επιβαίνοντες στο ελικόπτερο, όπως και ο κυβερνήτης της επαρχίας και ο κύριος ιμάμης της περιοχής.

«Είμαστε ακόμη αισιόδοξοι, αλλά οι πληροφορίες που προέρχονται από το σημείο της συντριβής είναι πολύ ανησυχητικές», δήλωσε ο αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Οι προσπάθειες διάσωσης είναι εξαιρετικά δύσκολες καθώς στην περιοχή που είναι εξαιρετικά δύσβατη, επικρατούν δύσκολες καιρικές συνθήκες με πυκνή ομίχλη.

The search and rescue teams are now trying to locate the helicopter carrying #Iran’s president, foreign minister and two other officials. So far, there has been no information about helicopter.#Iran #코코페_X친소 #helicoptercrash pic.twitter.com/6vw1FNg5OZ — Kunal Kaushik (@kunal23393) May 19, 2024

Η κρατική τηλεόραση διέκοψε όλα τα τακτικά της προγράμματα για να μεταδώσει προσευχές για τον Ραΐσι σε ολόκληρη τη χώρα ενώ καλύπτει σε ζωντανή σύνδεση τις ομάδες διάσωσης που πραγματοποιούν έρευνες στην ορεινή περιοχή με τα πόδια μέσα σε πυκνή ομίχλη.

Search and rescue teams are yet trying to locate the helicopter carrying Iranians president,#Iran pic.twitter.com/NIGeItmd8H — Rajpoot Bhai (@RajpootBhai6162) May 19, 2024

Στον επίσημο λογαριασμό του Ιρανού προέδρου στο Instagram έχει αναρτηθεί μήνυμα που αναφέρει «Προσευχηθείτε για μένα».

Iranian President Ibrahim Raisi's official Instagram account shared a post with the words: "Pray for me". pic.twitter.com/GR8TwrKSLF — NEXTA (@nexta_tv) May 19, 2024

«Ατύχημα σημειώθηκε με το ελικόπτερο που μετέφερε τον πρόεδρο» στην περιοχή Τζόφα, στη δυτική επαρχία Ανατολικό Αζερμπαϊτζάν, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Νωρίτερα, το περιστατικό είχε επιβεβαιώσει ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας, Αχμέντ Βαχίντι, στην κρατική τηλεόραση, αναφέροντας ότι ένα από τα ελικόπτερα συνοδείας που μετέφερε τον πρόεδρο του Ιράν Εμπραχίμ Ραΐσι πραγματοποίησε «ανώμαλη προσγείωση», προσθέτοντας ότι οι ομάδες διάσωσης δυσκολεύονται να φθάσουν στο σημείο λόγω των δύσκολων καιρικών συνθηκών.

Pilgrims at the Imam Reza shrine pray for Iran's president and his companions' well-being following reports of a helicopter crash. '#CHANNEL8 pic.twitter.com/ubS8V6OBmi — Channel 8 English (@Channel8English) May 19, 2024

Το πρακτορείο Tasnim μετέδωσε ότι στο σημείο σπεύδουν οκτώ ασθενοφόρα με τις έρευνες ωστόσο να συναντούν πολλές δυσκολίες λόγω των "δυσμενών καιρικών συνθηκών", δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Αχμέντ Βαχίντι στην κρατική τηλεόραση.

🚨🇮🇷 This is the weather at the site of the Iranian President’s Ibrahim Raisi's helicopter crash in Ajarbaijana....



May Allah please protect Iranian president Ibrahim Raisi... 🇮🇷❤️🇵🇸#Iran pic.twitter.com/EQc0RBpV6Y — JOYNAL ABEDIN (@JOYNALA91674465) May 19, 2024

"Μπορεί να χρειαστεί αρκετός χρόνος για να φθάσουμε την περιοχή", πρόσθεσε, καθώς το σημείο βρίσκεται στο δάσος Ντιζμάρ, κοντά στην πόλη Βαρζαγκάν.

Ελικόπτερο που μετέφερε τον Ιρανό Πρόεδρο Εμπραχίμ Ραΐσι και τον υπουργό του Εξωτερικών συνετρίβη την Κυριακή καθώς πετούσε πάνω από ορεινό έδαφος με πυκνή ομίχλη στο δρόμο της επιστροφής από μια επίσκεψη στα σύνορα με το Αζερμπαϊτζάν, δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters

Το πρακτορείο πρόσθεσε πως "τουλάχιστον 20 συνεργεία διάσωσης με πλήρη εξοπλισμό, κυρίως drones και σκυλιά διάσωσης" "έχουν σταλεί στο σημείο".

Ο αντιπρόεδρος, Μοχαμάντ Μοκμπέρ, αναχώρησε από την Τεχεράνη προς το τέλος του απογεύματος για την Ταμπρίζ συνοδεία πολλών υπουργών, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.

Ο Ραΐσι ταξίδευε στην επαρχία του Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν του Ιράν. Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι η περιοχή του περιστατικού είναι κοντά στην Τζόλφα, μια πόλη στα με το Αζερμπαϊτζάν, περίπου 600 χιλιόμετρα (375 μίλια) βορειοδυτικά της ιρανικής πρωτεύουσας, Τεχεράνης.

Ο Ραΐσι βρισκόταν στο Αζερμπαϊτζάν νωρίς την Κυριακή για να εγκαινιάσει ένα φράγμα με τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ. Το φράγμα είναι το τρίτο που έχτισαν τα δύο κράτη στον ποταμό Άρας.

Ο Ραΐσι, 63 ετών, εξελέγη πρόεδρος το 2021 και από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του επέβαλλε αυστηρότερους νόμους περί ηθικής, επέβλεψε μια αιματηρή καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων και πίεσε σκληρά στη διάρκεια συνομιλιών για τα πυρηνικά με τις παγκόσμιες δυνάμεις.

Πολλοί θεωρούν ότι είναι ο διάδοχος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ ως Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.