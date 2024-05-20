Οι προβλέψεις του γνωστού αστρολόγου, Κώστα Λεφάκη.

Κριός

Η Πανσέληνος της προσεχούς Τετάρτης αλλάζει το κλίμα της καθημερινότητας και δίνει έμφαση, έως και λίγη υπερβολή, στις εκφράσεις των άλλων και στα γεγονότα που θα προκύψουν. Ο Άρης συνεχίζει να είναι παρών στο ζώδιό σας, ο Ερμής, όμως, έχει περάσει στον Ταύρο και σε σχέση με την Αφροδίτη που προηγείται εκεί, βοηθούν αρκετά στην κάλυψη των οικονομικών σας υποχρεώσεων. Ο Μάιος εκφράζει μια νέα εκδοχή σε αυτό το χρονικό περιθώριο, διευκολύνοντάς σας περισσότερο, είτε να συμφωνήσετε σε θέματα που σας απασχολούν είτε να κατακτήσετε ανθρώπους που σας ενδιαφέρουν.

Ταύρος

Η Πανσέληνος της προσεχούς Τετάρτης στην αρχή του άξονα Διδύμων – Τοξότη, δίνει μια προοπτική για την καλύτερη κάλυψη των συναισθηματικών ή των οικονομικών σας αναγκών ή απαιτήσεων. Ο Ερμής έχει περάσει στο ζώδιό σας, ενώ η Αφροδίτη ετοιμάζεται να αποχωρήσει. Ό,τι ξεκίνησε τώρα, μπορείτε να το προχωρήσετε ή να το εξελίξετε. Βασικό στοιχείο για να κερδίσετε πόντους παντού είναι η αξιοποίηση των επικοινωνιακών σας δυνατοτήτων και η ευελιξία που θα αναπτύξετε. Η Πανσέληνος του Μαΐου μπορεί να είναι καταναλωτική σε ενέργεια, αλλά θα σας βοηθήσει να διακριθείτε εκεί που θέλετε και να βγείτε νικητές σε ανταγωνισμούς, συναγωνισμούς και σε κάθε λογής «κούρσα» ταχύτητας που θέλετε να συμμετέχετε.

Δίδυμοι

Η Πανσέληνος στον άξονα του ζωδίου σας με τον Τοξότη σας βγάζει στην πρώτη γραμμή, σας βοηθά να επιταχύνετε το βήμα σας εκεί που έχετε καθυστερήσει και τέλος, φέρνει νέες αλλαγές, ευχάριστες οι περισσότερες, σε τομείς όπως αισθηματικά και επαγγελματικά. Ο κυβερνήτης σας Ερμής βρίσκεται στον Ταύρο και αυτό θα βοηθήσει να γίνετε περισσότερο πρακτικοί και σκόπιμοι στη δραστηριότητα και στην επικοινωνία που θα αναπτύξετε, καταφέρνοντας να έχετε οφέλη κυρίως πρακτικά. Όσοι έχετε τα γενέθλιά σας αυτές τις μέρες να ξέρετε ότι αρχίζει μια καλύτερη και πιο ενδιαφέρουσα περίοδος που θα αλλάξει αισθητά τη ζωή σας, μερικούς μήνες αργότερα.

Καρκίνος

Αλλάζει το κλίμα των ημερών που ακολουθούν εξαιτίας της προσεχούς Πανσελήνου. Πληθαίνουν τα αναπάντεχα περιστατικά. Για λίγο θα ζαλιστείτε ή θα τα χάσετε μέσα στην πληθώρα των γεγονότων, γι' αυτό κρατήστε στην προτεραιότητά σας, σταθερά τι σας αφορά και τι δεν είναι τόσο απαραίτητο να γίνει τώρα. Κινηθείτε οργανωμένα και συστηματικά και μην διασπάστε σε συναναστροφές και σε λόγια που δεν έχουν να σας προσφέρουν τίποτα. Ελέγχετε τι λέτε και τι ανακοινώνετε και προσπαθήστε να μην αποκαλυφθεί ένα μυστικό που διατηρείτε και αφορά στην προσωπική σας ζωή.

Λέων

Η Πανσέληνος της προσεχούς Τετάρτης σας βοηθά να βρείτε λύσεις να αποφύγετε κάποιες πιέσεις και από κάποια πρόσφατα αδιέξοδα. Προχωρώντας οι μέρες του Μαΐου σας δίνουν εναλλακτικές. Σας βοηθούν ν α κάνετε δεύτερες σκέψεις για θέματα που αμφιταλαντεύεστε, όπως και να αναβάλλετε σκέψεις για έργα και σχέδια για τα οποία δεν έχετε κατασταλάξει. Από την άλλη, επικοινωνία και συνεργασίες φαίνεται να αποδίδουν καλύτερα. Οι δυσκολίες στα αισθηματικά σας αρχίζουν να υποχωρούν. Αυξάνει αρκετά η ψυχαγωγία με την προτροπή ή τις προσκλήσεις τρίτων. Όσοι έχετε να δώσετε εξετάσεις, ή να απολογηθείτε κάπου για κάτι, το αποτέλεσμα θα είναι επιτυχές.

Παρθένος

Η εβδομάδα που ακολουθεί θα έχει και για εσάς ένταση, λόγω της Πανσελήνου της προσεχούς Τετάρτης. Θα προκύψουν νέα ενδιαφέροντα και υποχρεώσεις τόσο στο χώρο του σπιτιού, όσο και της δουλειάς σας. Ο Ερμής θα σας βοηθήσει στις διεκπεραιώσεις των υποχρεώσεων και στη μεγαλύτερη έγκριση της αποδοχής των άλλων. Μην αφήνετε τον χρόνο να φύγει αναξιοποίητος και μην «κολλάτε» σε λεπτομέρειες που κλέβουν τον χρόνο σας. Ξεπεράστε τις δυσκολίες και τους περιορισμούς που έχετε και κάντε σχέδια με επίκεντρο τον προσεχή Ιούλιο. Αναζητήστε ανθρώπους και φίλους που σας αγαπούν και σας καταλαβαίνουν και ζητήστε την ηθική, ή την πρακτική τους βοήθεια.

Ζυγός

Η Πανσέληνος της προσεχούς Τετάρτης στο ζώδιο των Διδύμων ανοίγει τα φτερά της χαράς και της φαντασίας. Αλλάζει τη διάθεσή σας και σας ωθεί σε πρωτοβουλίες, οι οποίες θα σας οδηγήσουν σε ενδιαφέρουσες ανακαλύψεις, αλλά και σε λύσεις προβλημάτων που υπάρχουν. Γίνεται πιο αισθητός ο ανεφοδιασμός, τόσο πρακτικά, όσο και ψυχολογικά και τα γεγονότα μαζί με την καθημερινότητα αποκτούν μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Το διάστημα αυτό είναι προάγγελος ενός ακόμα καλύτερου που θα ακολουθήσει τον επόμενο μήνα. Βέβαια ο Άρης παραμένει στον Κριό, διατηρώντας συχνά την κατάσταση των σχέσεών σας σε εμπόλεμη φάση ή ακραιφνή ανταγωνιστική.

Σκορπιός

Οι μέρες που θα ακολουθήσουν αλλάζουν το κλίμα καθώς σας βοηθούν περισσότερο πρακτικά και επικοινωνιακά. Κάποια περιστατικά έχουν προειδοποιητικό χαρακτήρα. Ο Ερμής στο Ταύρο συμβάλλει σε βελτίωση των συνεργασιών και των συνεννοήσεων εκείνων που δεν απέδωσαν μέχρι σήμερα. Η Αφροδίτη, φεύγοντας από τον Ταύρο σας δίνει ένα δώρο, ή μια απρόσμενη χαρά. Για άλλους θα είναι ερωτική και για άλλους θα είναι πρακτική. Καλό θα είναι να είσαστε συγκροτημένοι, να ελέγχετε συναισθήματα και αντιδράσεις, αλλά και να προσαρμόζεστε γρήγορα σε οτιδήποτε καλό εκτυλίσσεται γύρω σας.

Τοξότης

Σημαντικές αλλά και κουραστικές οι μέρες της εβδομάδας που ακολουθεί. Βασικός λόγος γι' αυτό είναι η επικείμενη Πανσέληνος της προσεχούς Τετάρτης που πραγματοποιείται στον άξονά σας με τους Διδύμους. Κάποιες υποθέσεις παίρνουν μια νέα τροπή. Μερικές σχέσεις αλλάζουν κλίμα, αλλά και ένα ρεύμα συμπτώσεων σας βοηθά να κάνετε μια νέα ανακάλυψη. Μην παραμελείτε τις πάγιες υποχρεώσεις σας και κυρίως μην παρασύρεστε από υποθέσεις που είναι ενδιαφέρουσες, αλλά ενδεχομένως να μη σας συμφέρει να ενδώσετε σε αυτές.

Αιγόκερως

Οι μέρες που ακολουθούν είναι περίεργες, χωρίς να είναι κακές. Απλά το κλίμα που επικρατεί δεν ταιριάζει στη δική σας ιδιοσυγκρασία. Δείτε καλύτερα αυτά που σας συμφέρουν και όχι αυτά που σας αρέσουν. Παράλληλα, θα παρατηρηθεί μια αναστάτωση στην εργασία. Αντιμετωπίστε την ψύχραιμα. Το θέμα είναι πόσο έξυπνα θα διαχειριστείτε το όλο ζήτημα και πόσο λιγότερο θα εκτεθείτε σε αυτό. Στο μεταξύ, αισθηματικά εισπράττετε μια καλύτερη ανταπόκριση και συμπεριφορά από τον άνθρωπο που σας ενδιαφέρει.

Υδροχόος

Η Πανσέληνος στους Διδύμους στις 23 Μαίου ανοίγει μια πόρτα για σας. Μπορεί να αναφέρεται στα επιχειρηματικά ή στα ψυχαγωγικά θέματα. Μπορεί ακόμα να αναφέρεται και στα αισθηματικά σας. Αναμφίβολα θα υπάρχει νευρικότητα τις επόμενες μέρες και αρκετή φασαρία στο περιβάλλον που κινείστε. Ο Ερμής στον Ταύρο τονίζει τις ανησυχίες και τις ιδιοτροπίες σας και σας υποχρεώνει να ανεχτείτε κάποιους ανθρώπους, είτε τους αποδέχεστε, είτε όχι! Η παραμονή του Άρη στον Κριό συνεχίζει να σας βοηθά στις καθημερινές σας δραστηριότητες, στην πραγματοποίηση ταξιδιών και στην εξέλιξη νέων συνεργασιών. Το στενό περιβάλλον συνεχίζει να ασκεί κριτική απέναντί σας και φαίνεται ότι αυτό σας εκνευρίζει ιδιαίτερα.

Ιχθείς

Είστε από εκείνους που η Πανσέληνος του Μαΐου θα σας πιέσει ή θα σας δυσκολέψει. Εξαρτάται από την κάθε περίπτωση. Η δυσαρμονία που σχηματίζει με το ζώδιό σας φαίνεται ότι φέρνει μερικά εμπόδια ή σας κρατάει για λίγο σε ένα αδιέξοδο. Όλα αποκτούν ένταση γύρω από το στενό περιβάλλον ή τη δουλειά σας. Τα περισσότερα γεγονότα που θα βιώσετε αυτήν την εβδομάδα αφορούν κυρίως αυτούς τους τομείς και πρέπει να προσέξετε. Παράλληλα κρατήστε τις δέουσες αποστάσεις από ότι μπορεί να δημιουργήσει κρίσεις στην καθημερινότητά σας. Αισθηματικά δείτε πιο ψύχραιμα τις καταστάσεις που σας αφορούν και αποφύγετε να κρατήσετε αρνητική στάση στις εξελίξεις.

