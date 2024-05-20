Με ροζ μαλλιά εμφανίστηκε η Δέσποινα Βανδή στο «J2US» και μας θύμισε την ταινία «Barbie». Τα σχόλια των χρηστών ήταν πολλά, κάποια ιδιαίτερα κολακευτικά, ενώ σε κάποια άλλα οι χρήστες έβγαλαν το φτυάρι «θαψίματος» από την ντουλάπα τους κι οργίασαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η διάσημη τραγουδίστρια, η οποία διακρίνεται για το χιούμορ της, απάντησε με ένα βίντεο στο TikTok για την αλλαγή στην εμφάνισή της.

«Είμαι η Δέσποινα Βανδή και εννοείται πως θα κάνω τα μαλλιά μου όπως μου αρέσει», ανέφερε χαρακτηριστικά, κλείνοντας παράλληλα το μάτι της. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσα σε λίγες ώρες το βίντεο έγινε «viral», συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές.

Η τραγουδίστρια «ανέβασε» και φωτογραφίες της από την εμφάνισή της στο σόου, στο προφίλ που διατηρεί στο Instagram και όπως ήταν φυσικό οι ακόλουθοί της έσπευσαν να πατήσουν «like» στη δημοσίευσή της, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο την στήριξή τους.

Πηγή: skai.gr

