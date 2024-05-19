Πωλήθηκε σε Τούρκο επενδυτή το σπίτι της μητέρας των τριών παιδιών στην Πάτρα

Τούρκος επενδυτής αγόρασε το σπίτι της μητέρα των τριών παιδιών από την Πάτρα, με σκοπό να πάρει την golden visa, όπως μετέδωσε από την αχαϊκή πρωτεύουσα ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Χρήστος Στρατουλάκος.

Το ακίνητο βρίσκεται στην οδό Μπιζανίου, σε κεντρικό σημείο της Πάτρας, και αγοράστηκε στην τιμή των 250.000 ευρώ.

Ο Τούρκος επενδυτής αγόρασε όλο το ακίνητο, το ισόγειο όπου έμενε η μητέρα με τα τρία παιδιά και άλλους δύο ορόφους, σε έναν από τους οποίους έμενε και η σπιτονοικοκυρά που πέθανε πριν από λίγα χρόνια.

Το ποσό από την πώληση θα μοιραστούν οι συγγενείς της σπιτονοικοκυράς, όπως μετέδωσε ο Χρ. Στρατουλάκος, σύμφωνα με τον οποίο το αρχικό ποσό πώλησης ήταν 300.000 ευρώ.

Πηγή: skai.gr

