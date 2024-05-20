Μία νέα εβδομάδα ξεκινά στην κουζίνα της Μαμάς, ο Μάρκος με τον Έκτορα έχουν όρεξη να δοκιμάσουν νόστιμα πιάτα και οι σημερινοί παίκτες είναι έτοιμοι να τα ετοιμάσουν. Η Βασιλική με τον Αντώνη έρχονται ήδη με μία νίκη στο τσεπάκι τους και θα αντιμετωπίσουν το νέο ζευγάρι, τον Γιώργο και την Ιουλιέτα.

Ο Αντώνης με τη Βασιλική, συνεργάστηκαν αρκετά καλά και κέρδισαν τη θετική κριτική του σεφ και 1.000 ευρώ με τη συνταγή τους. Η σημερινή συνεργασία δεν πάει και τόσο καλά, οι φωνές δεν λείπουν αλλά η «φωλιά πατάτας με καγιανά» ετοιμάζεται. Θα καταφέρουν να αποδείξουν για δεύτερη φορά ότι αξίζουν τη νίκη;

Το νέο ζευγάρι της Μαμάς μένει στην Κύμη, όπου ο Γιώργος έχει ασφαλιστικό γραφείο. Η Ιουλιέτα είναι από τη Χίο, έχει ζήσει στην Τουρκία, έχει συμμετάσχει σε προηγούμενο κύκλο του Survivor, έχει δουλέψει στον τομέα των τουριστικών και το όνειρό της ήταν να γίνει ηθοποιός. Ο Γιώργος ήθελε να έρθουν στο «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου» για να αποδείξει στη σύντροφό του ότι μαγειρεύει εξίσου καλά με εκείνη. Τα «κεφτεδάκια με τσιπς κολοκυθιού και τζατζίκι» που ετοιμάζει θα τους εξασφαλίσουν τη συνέχεια στο παιχνίδι;

Ο Έκτορας δοκιμάζει και τα δύο πιάτα αλλά το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που περίμενε. Ποιο ζευγάρι θα συνεχίσει και στο επόμενο επεισόδιο;

Δείτε το τρέιλερ:

