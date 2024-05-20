«Βλέπω ότι τις ώρες αυτές οι αρχές του Ιράν θεωρούν ότι πρόκειται για δυστύχημα και δεν τείνουν προς μια συνωμοσιολογική ανάγνωση του συμβάντος. Στη φάση αυτή δεν βλέπω μεγάλες αλλαγές στην εσωτερική δομή του Ιράν», δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, αναφερόμενη στον θάνατο του Ιρανού προέδρου Εμπραχίμ Ραϊσί.

«Θέλω να εκφράσω την αλληλεγγύη μου και την αλληλεγγύη της Ιταλίας προς την κυβέρνηση και τον λαό του Ιράν», πρόσθεσε η Μελόνι, μιλώντας στο ιδιωτικό τηλεοπτικό κανάλι «Canale 5».

«Ελπίζω η μελλοντική πολιτική ηγεσία του Ιράν να θελήσει να συμβάλει στη σταθεροποίηση και στην ειρήνευση στην περιοχή. Εμείς είμαστε διαρκώς σε επαφή με τους Ευρωπαίους συμμάχους μας και της Ομάδας G7 (σ.σ.: η Ομάδα των Επτά περισσότερο ανεπτυγμένων βιομηχανικών κρατών), διότι πρόκειται για ένα συμβάν που εντάσσεται σε μια πολυσύνθετη περιφερειακή κατάσταση. Σε λίγο θα συναντήσω τους αρμόδιους υπουργούς της κυβέρνησής μου και τους επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας για μια συνολική εκτίμηση της κατάστασης. Και στο μεταξύ είμαι σε επαφή με τους ομολόγους μου», ολοκλήρωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.