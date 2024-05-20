Ανακοίνωση με την οποία γνωστοποίησε ότι θα διεξαχθεί διήμερο εορταστικό φεστιβάλ στην πλατεία Κοτζιά, στο περιθώριο της διεξαγωγής του φετινού τελικού στο Europa Conference League μεταξύ του Ολυμπιακού και της Φιορεντίνα στη Νέα Φιολαδέλφεια, εξέδωσε η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, γνωστοποιώντας και τις σχετικές λεπτομέρειες.

Αναλυτικά η σχετική ενημέρωση της ΕΠΟ:

«To διήμερο 28-29 Μαΐου θα διεξαχθεί στην πλατεία Κοτζιά το εορταστικό φεστιβάλ με αφορμή τη διεξαγωγή του τελικού του UEFA Europa Conference League μεταξύ του Ολυμπιακού και της Φιορεντίνα στην AEK Arena στην Αθήνα, στις 29 Μαΐου 2024 και ώρα έναρξης στις 21:00 CET (22:00 τοπική ώρα).

Η ελληνική πρωτεύουσα θα προσφέρει στους οπαδούς, στους επισκέπτες και στους κάτοικους της Αθήνας μια εορταστική ποδοσφαιρική γιορτή με άφθονες ψυχαγωγικές δραστηριότητες και πολλά άλλα στο Φεστιβάλ Φιλάθλων της UEFA Europa Conference League.

Το UEFA Europa Conference League Fan Festival θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Κοτζιά μπροστά από το Δημαρχείο της Αθήνας. Η ιστορική πλατεία στην καρδιά της ελληνικής πρωτεύουσας είναι γνωστή για τη νεοκλασική αρχιτεκτονική της και λειτουργεί ως κεντρικό σημείο συνάντησης για ντόπιους και τουρίστες. Υπήρξε κομβικό σημείο για διάφορες εκδηλώσεις σε όλη τη λαμπρή και μακρόχρονη ιστορία της πόλης.

Η διήμερη γιορτή θα εκκινήσει την Τρίτη 28 Μαΐου στις 10:00 και θα διαρκέσει έως τις 22:00 ενώ την Τετάρτη 29 Μαΐου οι δραστηριότητες θα πραγματοποιηθούν από τις 10:00 έως τις 18:00. Το φεστιβάλ είναι ανοιχτό σε για τους φιλάθλους όλων των ηλικιών και η συμμετοχή είναι εντελώς δωρεάν.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει ποδοσφαιρική δράση σε μίνι γήπεδο 5 ατόμων, με αγώνα μεταξύ Ελλήνων legend να διεξάγεται την Τετάρτη 29 Μαΐου στις 15:00.

Ως μέρος της ψυχαγωγίας που προσφέρεται, οι θαυμαστές θα μπορούν να τραβήξουν μια φωτογραφία με το εμβληματικό τρόπαιο UEFA Europa Conference League, να λάβουν μέρος σε μια ποικιλία διαδραστικών παιχνιδιών και δραστηριοτήτων, ενώ τοπικοί DJ θα εμφανιστούν ζωντανά στη σκηνή και τις δύο ημέρες.

Για να τονιστεί περαιτέρω το εορταστικό ποδοσφαιρικό πνεύμα στη διοργανώτρια πόλη, ένα γιγάντιο τρόπαιο UEFA Europa Conference League θα εκτεθεί από το Σάββατο 24 έως την Τετάρτη 29 στην πλατεία Ζακλίν ντε Ρομιγί στη γειτονιά του Θησείου.

Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με το Φεστιβάλ Φιλάθλων του UEFA Europa Conference League αυτής της σεζόν και τις σχετικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην πόλη είναι διαθέσιμες στον επίσημο Οδηγό Εκδηλώσεων στο UEFA.com.

Για να αξιοποιήσουν στο έπακρο το ταξίδι τους στην Αθήνα, οι οπαδοί με εισιτήρια για τον τελικό θα πρέπει να κατεβάσουν την εφαρμογή UEFA Europa Conference League για να βοηθήσουν στον προγραμματισμό τους».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.