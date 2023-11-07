Σφοδρή επίθεση με βαρύτατους χαρακτηριαμούς κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου και του Ισραήλ εξαπέλυσε την Τρίτη ο εκπρόσωπος του κόμματος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Ομέρ Τσελίκ.

Ο Τούρκος πολιτικός δήλωσε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός «κάνει τα ίδια με τους Ναζί» και χαρακτήρισε την τακτική του και τη νοοτροπία του «ίδια με εκείνη του ISIS».

«Η κυβέρνηση του Νετανιάχου κάνει αυτή τη στιγμή αυτό που έκαναν οι Ναζί. Αυτό που κάνει η κυβέρνηση Νετανιάχου είναι το ίδιο που έκαναν και οι Ναζί. Ο πρόεδρός μας θα αρχίσει μια νέα διπλωματική επίθεση τις επόμενες ημέρες. Ας ελπίσουμε ότι οι προσπάθειες να διασφαλιστεί η κατάπαυση του πυρός και η λύση δύο κρατών συνεχίζονται», δήλωσε ο Ομέρ Τσελίκ και πρόσθεσε στο ίδιο ύφος:

«Δολοφόνησαν επτά χιλιάδες γυναίκες και παιδιά, λέγοντας ότι πολεμούσαν κατά της Χαμάς. Αυτή τη στιγμή, η νοοτροπία του Νετανιάχου δεν διαφέρει από τη νοοτροπία του DAESH. Προσπαθούν με κάποιο τρόπο να ποινικοποιήσουν όλους όσοι αντιτίθενται σε αυτήν την κατοχή, την επιθετικότητα και τις γενοκτονικές δραστηριότητες. Η Τουρκία δεν θα υποκύψει σε αυτό».





Πηγή: skai.gr

