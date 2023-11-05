Αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας από την Ελλάδα, αύριο, στη Λωρίδα της Γάζας

Με μέριμνα του υπουργείου Εξωτερικών, σε συνεργασία με τις αιγυπτιακές αρχές, αύριο, Δευτέρα 6 Νοεμβρίου, στις 9:30 το πρωί θα αναχωρήσει αεροσκάφος C-130 με φορτίο ανθρωπιστικής βοήθειας προοριζόμενο για τους άμαχους της Λωρίδας της Γάζας.

Η ελληνική ανθρωπιστική βοήθεια περιλαμβάνει φαρμακευτικό και ιατρικό υλικό που συγκεντρώθηκε με μέριμνα των υπουργείων Εξωτερικών και Υγείας και με την υποστήριξη της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας.

