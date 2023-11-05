Λογαριασμός
Η Ελλάδα στέλνει ανθρωπιστική βοήθεια στην Λωρίδα της Γάζας- Πότε αναχωρεί το C-130

Φαρμακευτικό και ιατρικό υλικό που συγκεντρώθηκε με μέριμνα των υπουργείων Εξωτερικών και Υγείας

Αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας από την Ελλάδα, αύριο, στη Λωρίδα της Γάζας

Με μέριμνα του υπουργείου Εξωτερικών, σε συνεργασία με τις αιγυπτιακές αρχές, αύριο, Δευτέρα 6 Νοεμβρίου, στις 9:30 το πρωί θα αναχωρήσει αεροσκάφος C-130 με φορτίο ανθρωπιστικής βοήθειας προοριζόμενο για τους άμαχους της Λωρίδας της Γάζας.

Η ελληνική ανθρωπιστική βοήθεια περιλαμβάνει φαρμακευτικό και ιατρικό υλικό που συγκεντρώθηκε με μέριμνα των υπουργείων Εξωτερικών και Υγείας και με την υποστήριξη της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας.

