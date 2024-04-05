Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι καρατόμησε δύο διοικητές των IDF για το πλήγμα με επτά νεκρούς εργαζόμενους στη ΜΚΟ World Central Kitchen (WCK) που προκάλεσε σωρεία διεθνών αντιδράσεων.

Η «λανθασμένη αναγνώριση» οδήγησε στο θανατηφόρο πλήγμα στους επτά εργαζόμενους στην επισιτιστική βοήθεια στη Γάζα τονίζεται.



Ο ισραηλινός στρατός πίστεψε ότι στόχευε στελέχη της Χαμάς όταν επιτέθηκε και σκότωσε τους επτά εργαζόμενους τη Δευτέρα, σύμφωνα με την εσωτερική έρευνα που οδήγησε στην απόλυση δύο διοικητών.

«Τα μέτρα που ελήφθησαν μετά το τραγικό περιστατικό περιλαμβάνουν: την απόλυση του διοικητή υποστήριξης της ταξιαρχίας και την απόλυση του αρχηγού της ταξιαρχίας από τις θέσεις τους, καθώς και την επίπληξη επιπλέον διοικητών» τονίζεται.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν την Παρασκευή ότι «όσοι ενέκριναν το χτύπημα ήταν πεπεισμένοι ότι στόχευαν ένοπλα στελέχη της Χαμάς», χαρακτηρίζοντας την επίθεση «ένα σοβαρό λάθος που προέρχεται από μια σοβαρή αποτυχία λόγω εσφαλμένης αναγνώρισης».

Ο ισραηλινός στρατός είπε ότι οι δυνάμεις του «εντόπισαν έναν ένοπλο σε ένα από τα φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας, και μετά από αυτό εντόπισαν έναν επιπλέον ένοπλο».



«Αφότου τα οχήματα έφυγαν από την αποθήκη όπου είχε εκφορτωθεί η βοήθεια, ένας από τους διοικητές υπέθεσε λανθασμένα ότι οι ένοπλοι βρίσκονταν μέσα στα συνοδευτικά οχήματα και ότι αυτοί ήταν τρομοκράτες της Χαμάς», ανέφερε η έκθεση.



«Οι δυνάμεις δεν αναγνώρισαν τα εν λόγω οχήματα ως συνδεδεμένα με τη WCK», προσθέτει.



Οι IDF είπαν ακόμα ότι οι δυνάμεις τους στη συνέχεια στόχευσαν τα τρία οχήματα της WCK με βάση την «εσφαλμένη αναγνώριση των οχημάτων ότι είχαν στελέχη της Χαμάς μέσα τους».



«Τα χτυπήματα παραβίαζαν τις τυπικές επιχειρησιακές διαδικασίες των IDF κάτι που δεν έπρεπε να έχει συμβεί» σημειώνεται.



Επτά εργαζόμενοι στην ανθρωπιστική βοήθεια –τρεις Βρετανοί, ένας Παλαιστίνιος, ένας υπήκοος ΗΠΑ-Καναδά, μια Αυστραλή και ένας Πολωνός– σκοτώθηκαν στην επίθεση της Δευτέρας, προκαλώντας οργή σε αυτές τις χώρες, και όχι μόνο, και πυροδοτώντας ακόμη μεγαλύτερες επικρίσεις της συμπεριφοράς του Ισραήλ στη Γάζα από τότε που ξεκίνησε τον πόλεμό της εναντίον της Χαμάς τον Οκτώβριο.



Η WCK και οι αρχηγοί πολλών δυτικών χωρών έχουν ζητήσει μια ανεξάρτητη έρευνα από τρίτους για τα χτύπημα, αλλά το Ισραήλ δεσμεύτηκε μόνο για την εσωτερική έρευνα που ανακοίνωσε την Παρασκευή.



«Τραγικό και ακούσιο» είχε αρχικά χαρακτηρίσει ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, το ισραηλινό πλήγμα στη Γάζα. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ έκανε λόγο για αθώα θύματα. Ωστόσο, σύμφωνα με το BBC, δήλωσε ότι «είναι κάτι που συμβαίνει στον πόλεμο».

