Το πολεμικό υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ ενέκρινε την Κυριακή τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς σχετικά με μια συμφωνία ανταλλαγής ομήρων, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.



Η κίνηση ήρθε μετά από συνομιλίες που διεξήχθησαν στο Παρίσι την Παρασκευή μεταξύ εκπροσώπων του Ισραήλ, των ΗΠΑ, του Κατάρ και της Αιγύπτου για να συζητηθεί μια συμφωνία ανταλλαγής ομήρων-κρατουμένων μεταξύ Τελ Αβίβ και Χαμάς.



Όταν η Χαμάς αποδεχθεί αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές, το Ισραήλ θα στείλει αντιπροσωπεία στο Κατάρ για να συνεχίσει τις συνομιλίες για την ανταλλαγή ομήρων, ανέφερε η εφημερίδα Yedioth Ahronoth.



Η εφημερίδα, ωστόσο, δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές



Σύμφωνα με την εφημερίδα, πολλές λεπτομέρειες μένει ακόμη να συζητηθούν, συμπεριλαμβανομένων των όρων μιας προτεινόμενης κατάπαυσης του πυρός, της αποχώρησης των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα και της επιστροφής των εκτοπισμένων Παλαιστινίων στη βόρεια Γάζα.



Η Χαμάς πιστεύεται ότι κρατά περισσότερους από 130 Ισραηλινούς ομήρους μετά την αιματηρή της επίθεση στις 7 Οκτωβρίου, ενώ το Ισραήλ κρατά τουλάχιστον 8.800 Παλαιστίνιους στις φυλακές του, σύμφωνα με επίσημες πηγές και από τα δύο μέρη.



Μια προηγούμενη συμφωνία τον Νοέμβριο είχε ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση 81 Ισραηλινών και 24 αλλοδαπών με αντάλλαγμα την απελευθέρωση 240 Παλαιστινίων, συμπεριλαμβανομένων 71 γυναικών και 169 παιδιών.

Η Χαμάς κατηγορεί το Ισραήλ ότι έχει σκοτώσει περισσότερους από 29.690 ανθρώπους στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του, προκαλώντας μαζικές καταστροφές και ελλείψεις ειδών πρώτης ανάγκης, ενώ σχεδόν 1.200 Ισραηλινοί πιστεύεται ότι έχουν σκοτωθεί από την παλαιστινιακή τρομοκρατική οργάνωση.

"Δεν είναι σαφές αν θα υπάρξει συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων"

Δεν είναι ακόμη σαφές αν μια συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων θα προκύψει από τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις, δήλωσε από πλευράς του την Κυριακή ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, αρνούμενος να αναφερθεί συγκεκριμένα αλλά λέγοντας ότι η Χαμάς πρέπει "να καταλήξει σε μια λογική κατάσταση".

Σε συνέντευξή του στο δίκτυο CBS News ο Νετανιάχου πρόσθεσε ότι αργότερα σήμερα θα συναντηθεί με συμβούλους του για να επανεξετάσουν ένα διπλό στρατιωτικό σχέδιο που περιλαμβάνει την απομάκρυνση παλαιστίνιων αμάχων στη Γάζα και μια επιχείρηση για την καταστροφή των υπόλοιπων ταγμάτων της Χαμάς.

"Αν υπάρξει συμφωνία, θα καθυστερήσει κάπως, αλλά θα συμβεί. Αν δεν υπάρξει συμφωνία, θα το κάνουμε έτσι κι αλλιώς", είπε στο CBS.

Πηγή: skai.gr - ΑΜΠΕ

